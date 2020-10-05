股市波動可考慮購iBond　申萬宏源麥嘉嘉：有穩定投資組合作用

2020是令人傷感的一年，由年初新冠肺炎肆虐，全球死亡人數每日遞增，經濟亦因此轉差，失業率上升。不少人失去至親、失去工作。經濟雖未見增長動力，但股市卻與實體經濟脫離，更一度掀起「科技股」熱潮。不過埋單計數，恒生指數整個9月跌幅仍有6.8%或1,718點；第三季度則累跌968點；今年首三季，恒指跌幅更達4,730點或16.8%，相對滬指同期升5.5%、道指跌2.4%，明顯跑輸大市。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉，將出席今日（5日）下午5時的《香港01》財經節目「財經加01」，為大家分析港股於第四季能否「追落後」，還是受制外圍市場的負面因素影響而下挫，持續考驗恒指23,000點的支持力？

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉於節目中估計，恒生指數於今季將會持續跑輸內地股市及外圍股市，主要原因是恒指成份股超過50%是中資金融股、本地銀行股等，這類股份缺乏回升的動力。

至於恒指於第四季仍然持續疲弱，以及會跑輸外圍以及內地股市，她認為投資者策略上應該針對內地零售、電商、內需板塊，這類型復甦較快的板塊，作重點的部署。

政府推出ibond，回報率至少兩厘，她認為對整個投資組合有穩定作用，以及平衡降低整個組合的風險，惟不建議把太多資金投放在這些ibond組合配置上，若用作投資組合穩定器，可投放較少於5%，減低風險平衝組合風險作用。