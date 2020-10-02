特朗普確診新冠肺炎　美三大股指期貨應聲急挫　油價挫逾4%

美國總統特朗普確診新冠肺炎，環球股市應聲下挫，油價急瀉。

【18:40】期油瀉逾4%

油價跌勢加劇，紐約原油期貨每桶報37.12美元，跌1.6美元或4.13%；倫敦布蘭特期油報39.28美元，跌1.65美元或4.03%。

道期現挫420點或1.52%；納指挫245點或2.12%；標指挫54點或1.62%。

【17:40】VIX大漲

恐慌指數VIX大漲8.9%，報28.72點。

【16:21】美股期貨跌勢收窄

美三大股指期貨跌勢減輕，道期現挫346點或1.25%；納指挫208點或1.8%；標指挫43點或1.3%。

至於歐洲股市，也普遍下挫。其中，英國富時100指數報5849點，跌29點或0.5%；德國DAX指數報12643點，跌87點或0.69%；法國CAC 40指數報4795點，跌28點或0.6%。

【13:46】道指期貨挫逾500點

截至本港時間下午1時46分，美股三大股指期貨跌幅擴大，道指期貨挫522點或1.89%；納指挫250點或2.16%；標指挫61點或1.83%。

另外，美、布原油期貨挫逾2%。

至於日股，日經225指數跌近1%。

美國總統特朗普確診新冠肺炎，拖累美股指期貨短線下挫，三大股指期貨均跌逾1%。其中，道指期貨現挫逾400點，最新報27270點，瀉419點或1.51%。

特朗普於社交媒體上稱，他和妻子梅拉尼婭的新冠病毒檢測結果均呈陽性。