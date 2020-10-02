特朗普確診新冠肺炎　美三大股指期貨應聲急挫　油價挫逾4%

撰文：黃捷
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美國總統特朗普確診新冠肺炎，環球股市應聲下挫，油價急瀉。
【18:40】期油瀉逾4%
油價跌勢加劇，紐約原油期貨每桶報37.12美元，跌1.6美元或4.13%；倫敦布蘭特期油報39.28美元，跌1.65美元或4.03%。
道期現挫420點或1.52%；納指挫245點或2.12%；標指挫54點或1.62%。
【17:40】VIX大漲
恐慌指數VIX大漲8.9%，報28.72點。
【16:21】美股期貨跌勢收窄
美三大股指期貨跌勢減輕，道期現挫346點或1.25%；納指挫208點或1.8%；標指挫43點或1.3%。
至於歐洲股市，也普遍下挫。其中，英國富時100指數報5849點，跌29點或0.5%；德國DAX指數報12643點，跌87點或0.69%；法國CAC 40指數報4795點，跌28點或0.6%。
【13:46】道指期貨挫逾500點
截至本港時間下午1時46分，美股三大股指期貨跌幅擴大，道指期貨挫522點或1.89%；納指挫250點或2.16%；標指挫61點或1.83%。
另外，美、布原油期貨挫逾2%。
至於日股，日經225指數跌近1%。
美國總統特朗普確診新冠肺炎，拖累美股指期貨短線下挫，三大股指期貨均跌逾1%。其中，道指期貨現挫逾400點，最新報27270點，瀉419點或1.51%。
特朗普於社交媒體上稱，他和妻子梅拉尼婭的新冠病毒檢測結果均呈陽性。