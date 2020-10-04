傳美國快將對谷歌提反壟斷訴訟

在對谷歌公司進行長達近16個月的調查之後，傳美國政府將對其正式提起反壟斷訴訟。此舉意味著白宮與矽谷巨頭間的鬥爭態勢加劇。

美國政客網站10月2日援引消息人士的話稱，美國司法部和州檢察長當天表示，最快將於下週（10月5日當週）起訴谷歌。

美國司法部一直在調查谷歌利用瀏覽器收集用戶數據以方便自家產品推廣，並打壓競爭產品的行為。數據顯示，谷歌瀏覽器已經佔據美國近九成的搜尋引擎市場，每年可為谷歌創造1,000億美元的高額利潤。

谷歌公司成立於1998年，是一家位於美國的跨國科技企業，業務包括互聯網搜索、雲計算、廣吿技術等。（法新社）

據美國財富網站報道，對谷歌的反壟斷訴訟或成為自20年前微軟反壟斷案件以來，美國最大的反壟斷訴訟。報道稱，美國司法部長巴爾（William Barr）主導針對國內科技巨頭的反壟斷調查，此前美國總統特朗普（Donald Trump）對於矽谷科技企業主導互聯網輿論非常不滿。

值得關注的是，據路透社早前報道，知情人透露，谷歌被中國發起反壟斷調查，原因是涉嫌利用安卓系統阻礙市場競爭。中方最快會在10月份做出是否會展開正式調查的決定。此外知情人還透露，中國還會對谷歌的市場地位進行調查，以確保其對華為等中國企業是否會造成傷害，但目前還不明確所謂的調查會針對谷歌的哪些服務。

此外，據中國網媒騰訊科技報道，在10月1日宣佈將加強執行其應用商店的計費規則（向所有應用程式開發商收取30%傭金）後，谷歌遭到韓國開發者的強烈反對。韓國互聯網公司協會（代表頂級門戶運營商Naver等韓國主要科技公司）稱，谷歌此舉將導致嚮應用程式用戶收取更多費用，並進一步鞏固谷歌的主導地位，谷歌牢牢控制著當地應用程式市場。