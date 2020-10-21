國泰裁員｜削職位停港龍　國泰可翻身？　分析︰營運現金續多一季

全球航空業步「寒冬」，國泰﹙0293﹚今日﹙21日﹚宣布重組計劃，包括停運港龍航空有限公司﹙國泰港龍﹚、整體削減約8,500個職位等，裁員人數佔集團員工總數的24%，重組成本涉約22億元。

現時每月仍流失15億至20億元現金的國泰，預計是次重組將使集團明年每月減少約5億元的現金支出。疫情反覆，國泰能否渡過難關？

國泰推出重組方案，包括整體削減約8,500個職位，料明年每月慳5億成本。﹙資料圖片﹚

料明年客運運力 起碼減半

國泰預計是次重組將使集團於2021年每月減少約港幣5億元的現金支出。國泰指，根據國際航空運輸協會的預測，航空客運量須待2024年才有望回復至疫情前的水平，因此在各項可能出現的情況中，公司以負責任的態度所能採取最樂觀的方案，將明年公司的客運運力縮減至遠低於2019年的50%；假設現行研發的疫苗證實有效並能於2021年夏季成功在全球推出，公司預期2021年上半年的客運運力將遠低於25%，但預計2021年下半年的客運運力將會逐步回升。

由於全球疫情仍未受控，旗下的國泰與國泰港龍品牌，9月客運載量只有4.7萬人次，按年大跌98.1%，運力急瀉91%。單計今年上半年，國泰航空轉蝕98.65億元，收入按年大跌48%，僅錄276.7億元。而截至今年6月底，國泰借款淨額930.33億元，淨負債比率達1.88倍。不過，國泰其後推出390億元資本重組方案，為財政壓力帶來一點喘息空間。

交銀國際運輸產業分析師尤璐雅預期，國泰原本能夠支持營運8至9個月的現金，或延長至一年。

交銀國際︰營運現金料延長至一年

交銀國際的運輸產業分析師尤璐雅認為，國泰的重組方案固然對其現金流有幫助，但實際影響有限，預期原本能夠支持營運8至9個月的現金，或延長至一年。她認為，最重要是視乎明年下半年航空需求能否有所恢復，要增加收入才有正面幫助。

國泰管理層認為最樂觀的方案，是將明年公司的客運運力縮減至遠低於2019年的一半。尤璐雅認為，疫苗研發的進程始終比較慢，加上國泰主營國際航線，在全球疫情未平伏下，相信國泰的預期是過於樂觀。

她更指，如果明年航運需求不及預期，再融資的可能性會比較高，而且管理層或推出更多成本控制的措施，例如下一輪裁員方案，甚至出售一些閒置的寬體飛機。尤璐雅補充，始終國際航空業均面臨同一困境，若然國泰出售飛機予其他公司，相信要以較低的價錢才能成事。

張智威明言，若環境仍不行，股價再升空間不多。﹙資料圖片﹚

張智威︰方案叫做好過冇

信誠證券聯席董事張智威表示，方案對節省成本有幫助，在經濟仍未恢復，運力水平如此低下，「（方案）叫做好過冇」。對於重組方案每月只慳5億元成本，幅度是否足夠？張認為，政府早前出手協助國泰，如果公司裁員規模太大，恐社會、政府都會對公司有壓力，因此削減人手力度不會太強，而且國泰亦需要預備萬一經濟有反彈，倘裁員太狠，霎時間未必能覓得足夠人手。

國泰股價今日早段借勢「炒一炒」，曾彈超過5%，重上6元關口，但張智威認為，彈完之後，最終要睇整個基本環境，若環境仍不行，股價再升空間不多。他續稱，國泰股價短線而言並不值博，「今日股價已反映重組方案的消息，未見有其他理由再可刺激上揚」。長線方面，國泰面對疫症問題、環球經濟不景，本身亦面對廉航衝擊業務，未來發展路向「唔係好得」，無可避免要減機票價格，整個航空業其實都「很難做」，股價有機會見5.5元至5.7元區間。

張智威相信，假如疫情未有改善，相信國泰因應早前政府出手救助，仍可捱到兩三年。他又說，一間如此大型的航空公司推出重組方案大幅裁員，反映該公司業務「唔得」，而且香港的營商生態已轉變，「唔能夠再話我只做香港業務、香港品牌就可以，而需要睇多啲，例如會唔會引入一些注資，或者其他外來合作，咁先掂」。