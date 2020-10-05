4天3億人次出遊　旅遊收入逾2000億人幣　中國迎「報復性」消費

10月1日至4日12時，中國十一長假的前4天，中國共累計有超過3億人次出遊，實現旅遊收入超過2,000億元人民幣。在全球新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，中國經濟剛剛走出疫情之時，中國創造了全球最大的旅遊消費奇跡，中國民眾的消費熱情開始「報復性」爆發。

綜合中國官媒央視新聞、中國文化和旅遊部和交通運輸部消息，截至10月4日12時，中國十一長假的第4天，中國共接待遊客3.16億人次，中國主要旅遊目的地、熱門旅遊景點的客流和消費繼續保持高位。旅遊人次已經恢復至2019年同期的78.2%；旅遊收入恢復至2019年同期的66.8%。微信支付公布的消費數據顯示，中國景區和酒店行業微信支付交易金額較「五一」假期期間增長達到83.3%和70.7%。

據中國交通運輸部數據顯示，僅10月1日當天，中國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量就達6,586.23萬人次。

2020年10月1日，中國十一假期第一天，四川都江堰南橋景區和融創樂園迎來客流高峰。（視覺中國）

在航空客運方面，據民航局初步統計，10月1日，中國計劃飛行班次14,941班，預計運輸旅客167萬人次，主要旅遊城市進出港旅客訂票量和客座率已接近或達到去年同期水準。

在鐵路客運方面，據中國國家鐵路集團數據，10月1日，中國鐵路發送旅客1,509萬人次，創疫情發生以來中國鐵路單日旅客發送量新高。10月2日，鐵路客流持續高位運行發送旅客1,140萬人次，鐵路部門不得不為此加開旅客列車834列。

在公路客運方面，據中國交通運輸部數據，10月1日，中國高速公路流量約5,400萬輛次，不僅沒有下降，反而按年增長3%左右。其中，粵港澳大灣區、長三角、京津冀地區公路網交通流量明顯增長。

受疫情影響，「蟄伏」了大半年的中國民眾紛紛出遊，中國國內旅遊市場和消費開始強勢復甦。數億規模的出遊，人頭攢動的景區，近乎滿員的航班和高鐵、擁堵的高速公路等中國民眾往年十分熟悉出遊場景再次重現。根據中國旅遊研究院預測，為期8天的中國十一長假和中秋假期期間，中國國內遊客規模預計將達5.5億人次。隨著中國經濟的全面復甦，中國民眾的消費熱情正在被快速喚醒。