美媒︰美就業報吿令人擔憂　經濟陷入困局

10月2日，美國勞工部統計局公佈9月就業數據報吿。分析認為，報吿或表明美國經濟復甦正在放緩 。

《華盛頓郵報》10月3日報道稱，9月就業數據表明，美國勞動力市場前景不容樂觀，在職母親、少數族裔群體都陷入了困境。

經濟學家指出，數據表明，疫情期間照顧孩子的負擔，主要落在了在職母親身上。她們必須做出選擇：是在前所未有的經濟危機中賺錢，還是待在家裏引導孩子們上網課。

美國國家婦女法律中心的研究人員表示，疫情期間，許多女性工作者被趕出勞動力市場。幾乎所有婦女都受到了疫情衝擊，但非洲裔婦女和拉丁裔婦女的失業率最高，疫情正在加劇美國社會中的種族不平等現象。

市場對美國經濟前景持悲觀預期。（視覺中國）

《華盛頓郵報》報道稱，雖然美國總體上恢復了近一半的就業，但幾個關鍵的人口群體恢復得非常慢，包括非洲裔美國人、西班牙裔男性美國人和年齡在25歲至34歲之間的美國人。

疫情初期，絕大多數工人認為裁員只是暫時的。但後來，他們發現被永久裁員了。經濟學家預測，隨著更多公司宣佈關閉和裁員，美國的經濟創傷在第四季度可能變得更加明顯。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，在正常情況下，隨著更多企業重啟，單月就業崗位增加66.1萬個被視就業市場強勁的跡象，也有可能是美國就業市場自1983年以來表現最好的一個月。

然而，疫情已經改變了衡量經濟數據的基準。CNBC還稱，66.1萬與華爾街預期的80萬相差甚遠，9月失業率的降幅也超過預期。

彭博社分析稱，9月的就業數據反映出美國教育工作崗位大幅下降，零售業和臨時工崗位的增長也在放緩。此外，持續增長的失業救濟申請人數，以及近日大批企業裁員，都表明美國正面臨廣泛的經濟困局。