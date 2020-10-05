恒指半日升342點　重上23800點　滙豐渣打漲半成｜持續更新

港股長假期後復市，也迎來第四季首個交易日，內地A股則到等到周五才復市。

【12:05】恒指半日升342點

恒指半日升342點，報23801點。國指升157點，報9555點。滙豐（0005）升5%，報31.3元。渣打（2888）升4.6%，報36.1元。

騰訊（0700）升2.7%，報525.5元。阿里巴巴（9988）升1.9%，報280.8元。

【11:12】渣打滙控漲逾半成

兩大銀行股造好，渣打集團﹙2888﹚勁升5.8%至36.5元，而滙控﹙0005﹚亦飆5.4%至31.4元。

【11:03】內需股造好 波司登飆12.5%

內需股造好，波司登（3998）曾飆12.5%，高見2.7元，現升8.8%，報2.61元，成交額5,700萬元。中金報告維持波司登「跑贏行業」評級，目標價2.91元。

另外，海底撈（6862）漲近5%，報58.4元；安踏（2020）升4%，報83.3元。

恒指現升348點，報23807點。

【10:44】新創建彈升6% 維持末期息29港仙

新創建（0659）飆6%，高見6.25元，成交額近2,000萬元。公司中期少賺93.7%至2.53億元，但維持派末期息29港仙。

集團執行董事何智恆上周表示，計及早前出售巴士業務，新創建過去3年透過出售資產已套現近90億港元，目前市況下現金為王，會視乎項目賣出後的情況，再決定是否派特別息。

【09:50】恒指升250點

港股升幅收窄，現升250點或1.07%，報23709點；國指升17點或0.19%，報9414點；科指則倒跌23點或0.33%，報7063點。大市成交187億元。

創科實業﹙0669﹚大升7.18%，報108.9元，成表現最佳藍籌股。

友邦保險﹙1299﹚及石藥集團﹙1093﹚同樣亮麗，齊漲逾4%。

重磅股方面，滙豐﹙0005﹚、騰訊控股﹙0700﹚及阿里巴巴﹙9988﹚也升逾3%。

中芯國際﹙0981﹚證實個別供應商供貨遭限制，股價逆市挫4.19%，報17.36元。

【09:23】恒指高開580點

恒指開市大升580點或2.47%，報24039點，重上24000點大關；國指升157點或1.68%，報9555點；科指升168點或2.37%，報7255點。大市成交46億元。

中芯國際﹙0981﹚發通告稱，部分供應商供貨遭美政府進一步限制，股價開市挫2.87%，報17.6元。