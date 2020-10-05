iBond 2020丨銀行推認購優惠搶客　豁免多項收費

金管局公布新一批iBond發行詳情，最多發行150億元，認購期由10月23日至11月5日。隨著iBond推出在即，多間銀行亦提供第7批iBond認購優惠。

滙豐銀行表示，客戶可透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購iBond，而滙豐亦會豁免下列收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、存入費。

中銀香港（2388）表示，推出iBond認購優惠，包括豁免認購手續費、保管費、代收利息費、存入費、提早贖回手續費、轉倉費及不設到期贖回費。該行並將向所有申請認購的客戶發送認購分配結果的手機短訊及郵寄通知書。

渣打銀行表示，客戶以債券戶口認購iBond將獲豁免多項費用，包括手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息及贖回到期債券費用。

恒生銀行（0011）表示，會為認購iBond的客戶提供多種費用豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費（適用於非經中央結算系統沽出）、買入證券存入費（適用於經中央結算系統買入）、將債券由其他銀行轉入該行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費。

花旗銀行表示，客戶可以於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購第7批iBond，並獲豁免收費包括：認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費，存入費、轉出費。

中信銀行（國際）將推出「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。