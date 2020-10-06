恒指中午升179點　吉利飆近6%　中芯反彈逾8%｜持續更新

美股隔晚全線向上，道指升465點，納指高收2.3%，確診新冠肺炎的美國總統特朗普預告稍後出院，市場亦寄望美國新一輪財政刺激措施將達成共識。

【12:13】港股半日造好

港股半日造好，恒指升179點或0.75%，收報23946點；國指升86點或0.92%，報9534點；科指升230點或3.25%，報7322點。大市成交額498億元。

吉利﹙0175﹚開車，勁升5.97%，報15.6元，成表現最佳藍籌股。

手機相關股份亮麗，瑞聲﹙2018﹚、舜宇﹙2382﹚及小米﹙1810﹚分別升5.52%、3.55%及3.36%。

重磅股方面，騰訊控股﹙0700﹚升0.57%，報528元；滙豐﹙0005﹚升0.16%，報31.05元；阿里巴巴﹙9988﹚逆市偏軟，挫0.85%，報2749.6元。

中芯國際﹙0981﹚升逾8%，收報18.74元，揚8.44%。

【10:48】中芯國際升一成

騰訊﹙0700﹚升0.28%至526.5元；小米﹙1810）升2.88%至21.4元；美團（3690）升3.17%至253.6元；阿里﹙9988﹚逆市趺0.7%至280元。

中芯﹙0981﹚升近9%至18.8元；高偉電子（1415）升18%至4.38元。

【09:43】高偉電子升兩成 派93.206仙特別息

高偉電子（1415）升19.4%，報4.43元，最高曾見4.65元。公司宣派及派付每股普通股93.206仙的特別股息，將於今年11月5日派付。

【09:41】百濟神州升9%破頂 擬收購百濟神州生物藥業餘下股權

百濟神州（6160）升9%，高見186元，創歷史新高。公司日前公告稱，擬1.95億元收購百濟神州生物藥業餘下5%股權。

【09:20】恒生指數高開127點

恒生指數高開127點，開報23895點。國指升66點，報9514點。騰訊（0700）高開0.5%，開報527.5元。阿里（9988）逆市低開0.8%，開報279.8元。

港交所（0388）高開0.8%，開報369元。內銀造好，建行（0939）升1%，招行（3968）升2.2%。