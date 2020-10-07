恒指半日升111點　舜宇光學大升4%　香港電視挫半成｜持續更新

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
美國總統特朗普下令停止與民主黨繼續磋商刺激經濟方案，直至大選後；而聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟復蘇遠未完成，隔晚美股全線收跌，道指高位下挫600點。
【12:12】港股中午升逾百點
港股中午升逾百點。恒指升111點或0.46%，報24091點；國指升31點或0.33%，報9568點；科指升95點或1.3%，7431點。大市成交額510億元。
舜宇光學﹙2382﹚大升4%，報124.3元，成表現最佳藍籌股。其他領漲股份包括阿里巴巴﹙9988﹚、中聯通﹙0762﹚及中生製藥﹙1177﹚及新世界﹙0017﹚皆升逾2%。
重磅股方面，滙豐控股﹙0005﹚、騰訊﹙0700﹚及友邦保險﹙1299﹚升不足1%。
港視﹙1137﹚9月營運數字按月倒跌，拖累股價半日挫約半成，收報10.82元。
焦點新股嘉和生物﹙6998﹚首日掛牌，較招股價24元高逾22.08%。
【10:04】香港電視插近5%
香港電視（1137）跌4.9%，報10.84元。公司昨公布，9月份網購平台及門市業務平均訂單值483元，按年增加1.3%，按季下降8.2%；期內訂單總商品交易額為4.78億元，按年增長105.2%，按季減少10.8%。
【09:58】恒指升幅擴大至127點
騰訊（0700）升逾1%，阿里（9988）及美團（3690）升逾2%。恒生指數現升127點，報24108點，重上兩萬四關。
【09:42】內房股合景泰富突急挫兩成
合景泰富（1813）今早插21%，報11.14元，最低曾見10.88元，成交逾5,000萬元。公司今日除淨。
【09:20】恒生指數高開19點
恒生指數高開19點，開報23999點。國指低開2點，開報9533點。阿里（9988）高開1.4%，開報283.8元。美團（3690）升1.6%，開報262元。
港交所（0388）升0.8%，報378.2元。友邦（1299）高開0.8%，報79.5元。建行（0939）則跌0.6%。