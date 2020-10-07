恒指24000點終闖過　葉尚志：散戶可考慮趁彈「減磅」｜足本重溫

恒生指數近日明顯受制於24000點關口，今日（7日）恒指高開19點，開報23999點，之後偏軟，但好快又轉頭向上，升逾150點，升至24130左右的水平。不過美國總統特朗普突然叫停新一輪財政刺激方案談判，或影響大市走勢。

外圍動盪，投資者又應否趁彈「減磅」？《香港01》於上午11時，與第一上海首席策略分析師葉尚志，分析後市走勢。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

葉尚志在節目中表示，現時恒指24000點只屬一個「相對整數的位置」，但市場較關注的相信是24200點阻力位。他解釋，早前恒指跌穿24200點後，跌勢開始轉急。他指出，大市要出現上升空間，就必須升穿24200點及出現有能力領將的股票。

至於港視（1137）9月總交易額與訂單均值按月齊跌，股價曾插7%。葉尚志認社，港視新推出的外賣自取業務仍然會有增長的空間。但需要留意的是，疫情過後相關服務是否仍會有一個可持績的增長。

另外，葉尚志認為雖然蘋果即將發布iPhone 12，但未必對5G相關概念股有太大支持，主要因為內地5G技術發展比歐美的走得相對較前，即使iPhone 12真是可以支援5G技術，相信都是一個較初步的階段。