卓越商企（6989）招股拆局　騰訊京東任基投　分析料暗盤升三成

再有物管股來港上市，卓越商企服務（6989）今起至下周一（12日）招股，集資最多32.04億元，每手1,000股，入場費10,787.62元，預計10月19日掛牌，為罕有入場費過萬元的物管新股。公司有騰訊（0700）和京東（9618）認購共5億元「加持」，加上為市場少有的商業類物管，上市表現或可看高一線。

卓越商企招股價介乎9.3至10.68元，計劃全球發行3億股，最多集資32.04億元，超額配售權行使後，公司市值最高達133.85億元。

9家基投合共認購近12億

公司引入9名基石投資者，共投資約1.5億美元（約11.6億港元），當中騰訊認購4,500萬美元，京東認購2,000萬美元，已合共佔約5億港元。另外，南方基金以及雪湖資本各認購1,700萬美元，還有3W認購1,300萬美元、奧陸資本認購1,100萬美元等。

卓越商企服務執行董事兼總經理郭瑩表示，公司業務發展會集中大灣區，長三角及一線城市，又會留意走出去的機會，策略是跟隨大客戶「出海」。對於騰訊和京東任基投，她指騰訊和京東均看好商務物業管理，但目前未有業務上的合作。

騰訊和京東任卓越商企服務的基投，共認購約5億港元。（資料圖片）

今年首5月純利升1.3倍

公司專注商業物業管理服務，去年純利按年增42%至1.78億元（人民幣．下同）；今年首5月，純利按年增1.3倍至1.42億元。公司收益由2017年的9.47億元，增至2019年的18.4億元，複合年增長率約為39.2%。今年首5月，收益按年增58.7%至9.42億元。

截至今年5月底，在管面積為2,580萬平方米，當中逾千萬平方米位於大灣區。於2017年、2018年及2019年及今年5月底，卓越集團開發的物業分別佔在管面積的65.3%、58.8%、43.2%及41.6%，呈逐年下降趨勢，公司指一直在努力擴大客戶基礎以涵蓋更多第三方物業開發商。

集資所得70%用作業務擴張及戰略性收購和投資，10%用作投資先進的信息技術系統，5%用作在管物業的設施升級，5%用作吸引及培育人才，10%用作一般公司用途。

集團截至5月底在管面積為2,580萬平方米。（區嘉俊攝）

聶sir：料暗盤升幅兩至三成

華盛證券分析師聶振邦認為，現時上市物管股傾向住宅物管服務，商業物管服務較少有，且公司基本面不俗，主要在大灣區和長三角地區等中國富裕地方發展，按收入計，為大灣區商務物管服務提供商排名第二，有一定實力。

聶sir說，卓越商企基石投資者包括騰訊和京東，其中騰訊已入股世茂（0813）和恒大（3333）旗下仍未上市的物管公司，反映其投資的公司有實力。

他又指，卓越商企的招股規模不細，料認購30至40手可穩獲一手，又預期公司招股價區間中間或以上定價，暗盤升幅料可達兩至三成。