調查﹕內地億萬富豪增至415人　瑞銀﹕創新者「疫」市成贏家

瑞銀及羅兵咸永道發表《2020年瑞銀/羅兵咸永道億萬富豪報告》，報告指出今年4月至7月間，億萬富豪的財富出現強勁增長，其中亞太區億萬富豪財富增長36%至3.3萬億美元，增幅遠超歐洲、中東及非洲地區和美洲地區。

亞太區億萬富豪財富增長強勁，主要由中國內地富豪所推動。截至2020年7月底中國內地億萬富豪數目，破紀錄增至415人，總財富達1.7萬億美元。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲稱，由於中國內地很多億萬富翁都是從事科技、醫療等創新行業，而這些「顛覆者」、「創新者」正正是疫後的贏家。

本港億萬富豪數目減少2人

羅兵咸永道香港私人銀行顧問業務合夥人沈櫻淇指，新冠肺炎疫情驅使財富兩極化，在今年首四個月，醫療保健行業的億萬富豪財富在期內上升10.2%，科技及工業的億萬富豪財富分別增長0.8%和4.8%；然而材料和房地產行業的億萬富豪損失最為慘重，總財富分別下跌17.8%和16.6%。

至於香港的億萬富豪數目，由2019年4月的67名，下降至2020年7月底的65名。報告認為，地區的億萬富豪數目與當地市場掛鉤，由於香港的富豪比較多從事傳統行業，故此富豪數目有所下跌。