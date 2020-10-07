特朗普政府公布新規　科技企業僱用高技能外籍勞工將受限

根據美國政府10月6日公布的一項規定，未來美國企業僱用高技能外籍員工可能會受到限制，而這種現象大多存在於科技產業。對此有官員表示，在新冠肺炎疫情造成大規模失業之際，該做法有助於保護美國的工作崗位。

《路透》周二（6日）報道，根據美國勞工部和國土安全部當天公布的一項規定，自2020年12月起，美國政府將大幅提升企業須向持有H-1B簽證的僱員支付的最低薪資，與此同時關於可申請H-1B簽證的「專業職業」的定義也將收窄。

對此美國國土安全部代理副部長庫奇內利（Kenneth Cuccinelli）表示，這項新規定主要是拒絕為向美國企業輸出勞務的第三方承包商提供簽證，因為這些承包商通過現有法規中的漏洞，向H-1B簽證持有者支付的錢遠少於其美國同行，導致部分企業裁掉合格且薪資較高的美籍員工並以較低成本聘用外籍員工。

外籍勞工在美國互聯網產業具有一定的佔比。（Reuters）

不過這項規定可能會面臨來自美國商會等行業組織的批評，比如美國商會認為，由於擁有熟練技能的美籍員工短缺，因此實施H-1B簽證計劃是有必要的。

此外根據美國政府公布的數據顯示，目前有超過三分之二的H-1B簽證持有者來自印度，其中相當大的比例受僱於科技企業。