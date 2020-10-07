調查﹕全球3成受訪企業CEO稱　未來一年公司員工數目最少減10%

新冠肺炎疫情改變了國際商業環境，有調查發現，企業管理層會更傾向為員工提供靈活工作安排。惟打工飯碗未可以保留，有3成受訪的企業行政總裁預期，未來一年旗下受僱員工數目將減少10%以上。

青年主席組織（YPO）最新發表的《全球脈搏﹕新的行政總裁前沿—領導新冠病毒疫情後的世界》調查顯示。是次調查在9月21至24日進行，涉及2,572名受訪者，提供有關企業領導人士，對目前經濟前景﹑一年後業務預測及疫情對工作場所的永久影響觀點及見解。調查發現，與今年3月1日相比，近半來自100個國家或地區的行政總裁，對商業前景看法更為負面。

報告顯示有49%受訪者指出，對商業前景持負面態度，不過亦有37%受訪者表示，對業務前景稍為感到樂觀。

疫情爆發後多國政府宣布封城，企業採取遙距工作安排。（資料圖片）

近40%受訪者料企業收益增10%以上

對於未來企業收入走勢看法較分歧，有39%受訪者預期未來12個月企業收益增幅為10%以上，卻另有35%受訪者預期收入會下跌10%以上。

不過打工仔是否可以力保飯碗呢？有45%受訪者期望，一年旗下員工數目不變；30%受訪者則預料旗下員工會減少10%或以上。

在談及未來營商環境時，78%受訪行政總裁指出，在疫情後會繼續提供靈活工作安排。51%受訪者表示，會因應疫情對數碼或技術投資進行業務調整﹑46%會精簡營運，另有43%則會提高靈敏度，相信可以帶來最大長遠利益。