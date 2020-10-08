恒指半日挫189點　仍守24000關　小米瀉近半成遜絕藍籌｜持續更新

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
美股全線反彈，美國總統特朗普下令終止與民主黨的刺激方案談判後，呼籲推出針對航空業和小型企業的規模較小援助方案，並支持向納稅人發放1,200美元的紓困支票。道指急彈530點，收報28303點。納指及標指則升1.9%及1.7%。
【12:22】港股挫近200點
港股半日挫近200點。恒指跌189點或0.78%，報24053點；國指跌66點或0.69%，報9562點；科指跌42點或0.56%，報7452點。大市成交額492億元。
小米﹙1810﹚大瀉4.83%，報20.65元，是表現最差藍籌股。
金沙﹙1928﹚及萬洲國際﹙0288﹚濟瀉逾3%。
騰訊﹙0700﹚、阿里巴巴﹙9988﹚分別跌0.56%及0.14%，彭博報道美國政府研究是否向兩間公司的支付系統設限。
滙豐控股﹙0005﹚跌0.79%，報31.3元，守住31元大關。
【11:06】港股挫逾200點
港股挫逾200點。恒指瀉206點或0.85%，報24036點；國指挫78點或0.82%，報9550點；科指跌49點或0.66%，報7444點。大市392億。
小米﹙1810﹚挫逾4%，報20.8元，成表現最差恒指成份股。
其他領跌股份包括九倉﹙1997﹚瀉3.26%、萬洲﹙0288﹚挫3.05%、金沙﹙1928﹚挫2.84%、銀河﹙0027﹚挫2.5%。
重磅股滙豐控股﹙0005﹚跌0.951%、友邦保險﹙1299﹚跌0.62%、騰訊控股﹙0700﹚跌0.46%、阿里巴巴﹙9988﹚跌0.34%。
嘉里物流﹙0636﹚逆市大升，漲6.7%破頂，報14.88元。
【10:00】耀才證券曾升一成
耀才證券（1428）發盈喜料中期稅前溢利升70%，今早曾炒高逾一成，高見2.03元，現升8.74%，報1.99元，成交額高近3,000萬元，遠超上日不足500萬元。
【09:44】恒指調頭跌162點
恒指高開後調頭，現跌182點，報24060點。據報美計劃針對騰訊及阿里的支付系統，兩股高開後倒跌，騰訊跌0.4%，阿里跌0.8%。
金融股普遍向下，友邦（1299）跌0.6%，滙豐跌0.8%。
【09:20】恒生指數高開20點
恒生指數高開20點，開報24263點。國指跌11點，開報9618點。報道指，美國正考慮推出針對螞蟻集團及騰訊數字支付系統的限制措施，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）同升0.6%。
滙豐（0005）升0.8%，開報31.8元，挑戰32元關。建行（0939）及招行（3968）跌0.6%及0.7%。