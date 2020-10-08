中國三季度GDP增速或超5%　經濟復甦或進入平台期

中國國家統計局將於10月19日發佈第三季宏觀經濟「成績單」。有分析表示，中國經濟三季度國內生產總值（GDP）增速或超5%，但復甦或進入平台期。

《第一財經》報道，中國經濟三季度以來，不論是需求端的投資、消費和出口，還是供給端的工業和服務業情況，都呈現出強勁復甦的態勢。

專家分析，中國宏觀經濟景氣度在二季度「V」型反彈的基礎上持續上升，第三季GDP增速或超5%。但現在更多還是一種恢復性增長，長期積累的結構性矛盾仍比較突出，比如收入增速不及經濟增長的恢復，擴張性宏觀經濟政策存在力度不足和過快退出的風險，外部形勢依然嚴峻等。

由於成功控制住了新冠肺炎（COVID-19）疫情，中國經濟率先從低谷中復甦。（圖源：新華社）

料第三季GDP增長擴至5.2%左右

中國國際交流中心學術委員會委員王軍表示，上季經濟在第二季「V」型反彈基礎上，繼續穩步復甦，內需疲弱狀況有所改善，預計第三季GDP增長加快至5.2%左右。

財信研究院副院長伍超明也認為，中國國內經濟增長在投資加快、消費修復的帶動下，逐步向潛在增速回歸，預計第三季GDP增長5.4%左右，第四季GDP增長6%左右，全年約增長2.3%。

中國銀行研究院近日發佈的一份報吿顯示，展望四季度，儘管依然處在復甦通道，但增長動能將有所放緩，中國經濟將進入復甦的平台期。一是外部環境依然受疫情和政經格局變化影響，出口增長依舊面臨很多不確定性；二是疫情防控措施對餐飲、旅遊、運輸等行業影響依然存在，加上中國經濟已接近正常水平，增速進一步提高的難度加大；三是基數效應基本消除。總體判斷，四季度中國經濟增長將達5.6%左右，增速高於三季度。