阿里巴巴破頂　美團升近3%見275元　光伏股插水一成｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美股高收，三大指數均創1個月以來最高，市場聚焦美國刺激措施的前景。A股今日「十一」長假期後復市，關注中港股市情況。
【10:41】阿里巴巴破頂
阿里巴巴（9988）破頂，高見292.4元。美團（3690）高見275元，現仍報274.2元，升近3%。騰訊（0700）升逾1%，現報542元。
【10:07】光伏板塊回落 信義能源大跌12%
近日表現強勢的光伏板塊今日大幅回調，信義光能（0968）跌9%、信義能源（3868）跌12%、福萊特玻璃（6865）跌超10%。
【09:52】TCL電子大跌19%
TCL電子（1070）昨升逾20%後，今日開市跌近20%，抹去昨日升幅，現成交2億元。
【09:39】A股早段向上
內地在國慶長假期後復市，初段全面上升。上證指數報3270點，上升52點或1.6%。深證成份指數升2.4%，報13219點，上升311點。創業板指數報2650點，上升75點，升幅近3%。
【09:20】恒生指數高開150點
恒生指數高開150點，開報24343點。國指升65點，開報9690點。騰訊（0700）及阿里（9988）高開近0.5%，美團（3690）升逾1%，開報270元。
保險股向上，平保（2318）分拆陸金所在美上市，高開1.2%，開報81.25元。友邦（1299）、國壽（2628）同高開1.2%。