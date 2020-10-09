A股長假期後全面高收　創業板勁升3.8%｜持續更新

美股高收，三大指數均創1個月以來最高，市場聚焦美國刺激措施的前景。A股今日「十一」長假期後復市，關注中港股市情況。

【15:15】亞區走勢個別

亞太區股市走勢各異，日股收市報23619點，跌27點或0.1%，澳洲ASX 200指數收市報6102點，無升跌。

至於A股方面，經歷長假期後今日滬深股市皆高收，上證收市報3272點，升54點或1.7%，深成收市報13289點，步升381點或3%，滬深300收市報4681點，升93點或2%，創業板收市報2672點，升98點或3.8%。

【14:24】香港金融股大瀉逾8成後停牌

香港金融（0007）今早股價大跌逾81%，其後停牌，報0.092元。公司指出從今早11時45分起停牌，原因有待公布。

【12:05】恒生指數半日升22點

恒生指數半日升22點，報24216點。國指升46點，報9670點。騰訊（0700）升1.3%，報542元。阿里巴巴（9988）一度破頂，現稍回落至292元，升0.8%。美團（3690）升逾4%，報278元，直逼280元歷史新高。

【11:45】上證半日升近2% 創業板指數升4%

內地長假期後復市造好。上證指數半日收報3278點，升60點，升幅1.89%。深證成份指數報13319點，大升412點，升幅3.19%。創業板指數報2677點，升102點，升幅約4%。

【10:41】阿里巴巴破頂

阿里巴巴（9988）破頂，高見292.4元。美團（3690）高見275元，現仍報274.2元，升近3%。騰訊（0700）升逾1%，現報542元。

【10:07】光伏板塊回落 信義能源大跌12%

近日表現強勢的光伏板塊今日大幅回調，信義光能（0968）跌9%、信義能源（3868）跌12%、福萊特玻璃（6865）跌超10%。

【09:52】TCL電子大跌19%

TCL電子（1070）昨升逾20%後，今日開市跌近20%，抹去昨日升幅，現成交2億元。

【09:39】A股早段向上

內地在國慶長假期後復市，初段全面上升。上證指數報3270點，上升52點或1.6%。深證成份指數升2.4%，報13219點，上升311點。創業板指數報2650點，上升75點，升幅近3%。

【09:20】恒生指數高開150點

恒生指數高開150點，開報24343點。國指升65點，開報9690點。騰訊（0700）及阿里（9988）高開近0.5%，美團（3690）升逾1%，開報270元。

保險股向上，平保（2318）分拆陸金所在美上市，高開1.2%，開報81.25元。友邦（1299）、國壽（2628）同高開1.2%。