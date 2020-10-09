數字人民幣加速推進　料有助發展人民幣國際化

多種迹象顯示，中國數字人民幣試推正在加速，分析人士表示，這或許表明中國正在為應對美國發起的金融戰作準備。

《經濟日報》10月9日報道， 近日中國不少重量級財經官員、學者開始對中美脱鈎發出預警。事實上，美國已打響了與中國科技、文化等多個領域的脱鈎戰，如打壓中國企業華為、TikTok 對在美上市的中概股發出警吿，至2021年底不符合美方審計要求的將退市。此舉被視為美方在醖釀中美金融脱鈎戰。不僅如此，有專家表示，中國或將面臨被踢出美元支付系統風險。

由國際支付信息系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）以及「銀行間支付結算系統」（CHIPS）等支撐的美元支付系統是國際貿易與投資的骨幹。美方在其中扮主導角色，但數字貨幣可不經過國際銀行結算體系。

與微信支付、支付寶不同的是，數字貨幣在通過手機提前下載數據包後能支持脱機狀態下支付 。除此之外，數字貨幣在支付完畢後立刻結算，不像電子貨幣在支付後仍需要通過清算系統結算。

有學者分析認為，人民幣變成數字貨幣後，海外使用人民幣交收將更加方便，更加直接，可以不經過傳統的國際銀行的匯款或結算體系。海外（透過中國認可的銀行）收取數字人民幣後，可以方便地國際間轉移。人民幣理論上就自成一個體系，不用再依賴美國控制的國際銀行結算體系。因而，人民幣數字化後，可大大加快人民幣國際化的進程。

當然，外界對數字貨幣的安全性、保障私隱等一系列問題仍存在不少爭議。

有學者分析認為，人民幣變成數字貨幣後，海外使用人民幣交收將更加方便，更加直接。（資料圖片）

8月14日，中國商務部印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，方案中提出︰在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。中國央行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情況擴大到其他地區。

中國深圳官方發佈消息稱，深圳近期聯合人民銀行開展數字人民幣紅包試點，將在羅湖區派發1,000萬元人民幣紅包，民眾通過搖號抽籤方式獲得數字人民幣紅包後，可直接在羅湖區指定的商戶進行消費。這意味，深圳率先試行數字人民幣。