日本央行準備推出數字貨幣　明年啟動首階段實驗

10月9日，日本央行闡述了發行數字貨幣的先導實驗，稱將在下一財年初（2021年4月）啟動第一階段實驗，測試數字貨幣的基礎核心功能（發行、分配和贖回）。

中國媒體華爾街見聞10月10日報道，日本此舉與全球七大央行的數字貨幣大動作一同揭曉。在國際清算銀行（BIS）的協調下，包括美聯儲（FED）、歐洲央行、英國央行、日本央行在內的七家全球主要央行也於10月9日發佈報吿，闡明瞭對數字貨幣的預期。

日本加快發行中央銀行數字貨幣（CBDC）的計劃，被解讀為應對通縮頑疾以及越來越多全球性債務的最後一搏。日本央行稱，CBDC不會取代現金，而是起補充作用，致力於讓支付和結算系統更加便利。

數字貨幣全球競賽火熱，日本央行加入「戰團」。（Reuters）

冀CBDC能用於跨境支付

與美聯儲的做法有所不同，日本央行計劃讓金融機構和其他私人實體充當央行與最終用戶之間的中介，而不是讓公司和家庭直接在日本央行存放數字貨幣。

日本央行希望CBDC能夠用於跨境支付，而不僅僅是國內支付。

短期之內，以上一切只是一個實驗。然而一旦成功運作，它將顛覆日本現有的貨幣體系。分析指，日本已經通縮了數十載，用盡了諸如降低關鍵利率，量化寬鬆和負利率之類的貨幣政策措施，但一直未能成功提高通貨膨脹率。有了CBDC機制，日本央行可以直接將數字貨幣匯到個人的銀行賬戶，刺激居民使用借記卡消費。這也是日本央行迫切實施CBDC的真正原因。CBDC機制將為消費經濟打開真正的流動性閘門，並加快通貨膨脹率。