科技股上揚　美團再度破頂　恒指升幅擴大至逾300點｜持續更新

美國股市上周五高收，其中道指升161點，收市報28586點；納指亦揚158點，收市報11579點。雖然外圍股市高收，可是人民銀行於上周五宣布，從今日起將人民幣遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%降至零，觸發離岸人民幣大幅回落。人民幣走勢轉弱，中資股走勢較波動。

【09:48】恒指升幅擴大至逾300

科技股今早表現突出，股王騰訊（0700）重上550元，最新報552點，升2.3%，美團（3690）再創新高，觸及282元，最新報278.8元，升3.3%，小米（1810）升2.6%，最新報21.5元，阿里（9988）升2.3%，最新報292.8元，京東（9618）升1.6%，最新報312.8元，網易（9999）升1.7%，最新報140.6元。

恒指升幅擴大，最新報24434點，升315點，國指最新報9769點，升151點，恒生科指最新報7662點，升158點。

【09:32】內地股市高開

內地股市高開，上證報3287點，高開15點或0.5%，深成報13366點，高開97點或0.7%，滬深300報4705點，高開24點或0.5%，創業版報2702點，高開29點或1.1%。

【09:27】恒指高開98點

恒指高開98點，報24217點，國指高開9656點，高開38點，恒生科指最新報7575點，高開72點。

騰訊（0700）高開1%，最新報545元，美團（3690）高開1.5%，最新報274元，滙豐（0005）低開0.1%，最新報31.4元，港交所（0388）高開0.1%，最新報372.4元。

汽車股方面，長汽（2333）高開3.3%，最新報11.36元，比亞迪（1211）高開2.2%，最新報125.1元。

內房股方面，深圳控股（0604）高開5.8%，最新報2.54元；佳兆業（1638）最新報4.22元，高開4.7%。