人行出招人民幣升勢即煞停　專家﹕短期已見頂　後市視乎美國大選

人民幣近期走勢強勢，在短短4個月內累計升幅達6%，在岸價曾突破6.7，為2019年4月以來首次。正當外界預期人民幣匯價會再進一級之際，人民銀行突於上周六（10日）宣布，從今日（12日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下降至零，導致今日人民幣在岸及離岸價大幅回落，後者今早曾跌逾500點子。市場人士預期人民幣升勢短期已見頂，未來一段時間，人民幣兌美元匯率介乎6.8至6.9之間上落，惟預期人民幣升值趨勢不變。

三大因素帶動人民幣上揚

人民幣跌勢逐漸喘定，在岸價最新報6.7169，跌222點；離岸價最新報6.7138，跌258點子。

近期人民幣處於強勢，既與美匯指數反覆回落至93﹑中美雙方就貿易爭拗暫時舒緩，以及中美雙方在十年期國債仍維持逾200點子息差等利好因素有關，觸發人民幣兌美元兌從今年6月起至上周五，累計升幅約6%。

盧楚仁﹕人民幣兌美元短期已見頂

可是人民幣兌美元升勢步伐急速，引發市場人士關注，資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁上周五時已預告，人民幣升勢已到已尾聲，不排除當局會出招，結果人行在上周六便宣布大降外匯風險準備金率措施，引致今日人民幣匯價下跌。

他今日進一步表示人民幣兌美元走勢短期已見頂。由於升勢過急，人行出手把遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為0，目標是保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期。他續指近期人民幣因炒作而大升，與中國經濟增長主要靠內需，而非出口有關。

人民幣在短短4個月內累升6%，人民銀行於上周六出招，今日回軟。（資料圖片）

周洪禮﹕中美債息息差具吸引力

那麼人民幣升勢告終？星展銀行經濟研究部高級副總裁周洪禮指出，近期人民幣升幅過急，或未能完全反映出內地基本經濟情況，而人行採取的措施亦向市場發出清晰信號，預料未來人民幣兌美元處於6.8至6.9水平較合理。

被問及2021年人民幣走勢時，他坦言要視乎下月美國總統大選結果。一方面結果將影響美元走勢，另一方面亦會決定未來美國政府對華政策。

周洪禮又指出，目前中美國債之間存逾200點子息差，對投資者而言具有吸引力；若人民幣並無出現大幅貶值，相信息差因素可以支持人民幣匯價處於平穩走勢。

此外盧楚仁亦認同未來美國大選存有不確定性，日後不論由誰人擔任美國總統，均會增加美股風險，環球經濟並備受調整壓力。因此建議投資者持有日圓作避險。