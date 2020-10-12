人行高層接連發聲　或釋放六大政策信號

人民銀行高層最近連續發聲，有分析指，這或釋放六大政策信號。

《21世紀經濟報道》報道，人民銀行副行長范一飛今天（12日）在《中國金融》發表署名文章《譜寫新時代金融信息化發展新篇章》。范一飛表示，在「雙循環」新發展格局下，金融業應加快數字化轉型、加大數字金融發展的步伐。

中國央行接連發聲穩定中國經濟。（資料圖片）

此前幾天，人行行長易綱及副行長陳雨露分別發表署名文章《金融助力全面建成小康社會》、《「雙循環」新發展格局與金融改革發展》，釋放重磅政策信號。

分析表示，三篇文章釋放以下重大政策信號：

1．貨幣政策與「潛在產出」掛鈎

關於貨幣政策，易綱表示，需要根據經濟金融形勢變化，科學把握貨幣政策力度，既保持流動性合理充裕，促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長，又堅決不搞「大水漫灌」，將經濟保持在潛在產出附近，減少經濟波動。

物價穩定是央行長期關注的目標，金融穩定是這些年新的關注點。但是，將貨幣政策和「潛在產出」掛鈎，這是一個新現象，背後隱含了貨幣政策方向的重要信號。陳雨露也表示，完善宏觀調控跨周期設計和調節，既積極支持經濟發展，又防止貨幣超發導致通貨膨脹、債務擴張和資產泡沫等問題，實現穩增長和防風險長期均衡，為實體經濟高質量發展和供給側結構性改革提供長期穩定的貨幣金融環境。

中金首席宏觀分析師張文朗表示，在經濟復甦動能仍存、經濟下行風險不大的背景下，短期內貨幣政策或維持中性，但由於財政支出的季節性改善，銀行間流動性或有改善。

2．極端情況下，中國金融網絡穩定運行可能受到嚴重影響

近期美國在貿易、科技領域發起的諸多摩擦，以及在金融領域出台限制性措施的潛在風險的上升，讓市場開始關注未來爭端向金融領域延伸的可能性。

范一飛指出，當前國際形勢錯綜複雜，新興技術層出不窮，對中國網絡安全提出嚴峻挑戰。比如外部形勢方面，中美關係複雜嚴峻、信息技術供應鏈安全存在巨大風險，極端情況下將嚴重影響中國金融網絡和信息系統穩定運行。

3．數字金融應全面提升金融風險管理的科學性、精準性、預見性

范一飛認為，數字經濟是肌體，數字金融是血脈，兩者共生共榮。數字經濟需要數字金融支持經濟佈局和結構優化。數字金融應及時發現有關領域的痛點和堵點，把更多的金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節。

范一飛指出，數字經濟促使不同業務相互關聯滲透，使金融風險傳染性更強、傳播速度更快、隱蔽性更高，為此，數字金融應全面提升金融風險管理的科學性、精準性、預見性。

4．金融科技引領的金融業集成創新將成為第四次金融革命的突出特徵

陳雨露認為，當前第四次工業革命賦予了金融業新的歷史責任，金融科技引領的金融業集成創新將成為第四次金融革命的突出特徵。

具體而言，金融體系能否完成支持第四次工業革命的歷史使命，金融變革怎樣支持實體經濟創新發展，是需要解決的關鍵問題，也是中國能否從金融大國穩步邁向金融強國的關鍵。特別是需要加強問題導向，通過集成創新，綜合支持頭部創新型企業，完善科技戰略博弈過程中的融資支持和綜合金融服務體系。

5．完善有中國特色的科創金融體系

陳雨露認為，考慮到中國金融改革發展的歷史邏輯和現實條件，為適應「雙循環」新發展格局，推動金融業更好地服務經濟社會高質量發展，當前仍需要關注若干重點問題。

6．問題機構的股東必須首先承擔損失

防範化解金融風險，需要壓實金融機構、地方政府和金融管理部門的責任。具體來說，金融機構要強化主體責任，地方政府要強化屬地風險處置責任和維穩第一責任，金融管理部門要強化監管責任。

其中，金融機構的職責是，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，克服順周期思維，加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度，對產品有市場、有效益、管理好但資金緊張的企業積極予以信貸支持，與實體經濟同舟共濟；提高風險防範意識；完善公司治理，加強內部管理，強化激勵約束機制，鼓勵擔當、創新和風控，對真正支持實體經濟的要加大獎勵力度。