人行副行長撰文︰中美關係複雜嚴峻　資訊技術供應鏈存巨大風險

中美關係緊張蔓延至金融領域。人行副行長範一飛撰文稱，中國面臨網絡安全新挑戰，中美關係複雜嚴峻，資訊技術供應鏈安全存在巨大風險，極端情況下將嚴重影響中國金融網絡穩定運行等。

人行旗下的雜誌《中國金融》微信公眾號10月12日刊登範一飛的署名文章稱，中國正從網絡大國向網絡強國邁進，確保金融網絡安全是重要任務。但當前國際形勢錯綜複雜，新興技術層出不窮，對中國網絡安全提出嚴峻挑戰。

他指出，一是外部形勢方面，中美關係複雜嚴峻，資訊技術供應鏈安全存在巨大風險，極端情況下將嚴重影響中國金融網絡和資訊系統穩定運行。二是技術發展方面，金融與科技的深度融合，在傳統技術風險挑戰之上，還帶來數據安全治理複雜度增高、新興技術成熟度不夠、非理性使用新技術等諸多新型風險。

範一飛又表示，要強化金融網絡安全頂層設計，出臺金融網絡安全、金融關鍵基礎設施保護等規章，制定金融網絡安全等級保護等規範，並加強數據資源安全保護，規範金融數據全生命週期分級分類安全管理，重點針對海量數據存儲、跨境數據流動、個人信息保護等方面建立長效安全防護機制，嚴防金融數據資源洩露、篡改與不當使用。

同時，要提升業務連續保障水準，建全IT運維一體化管理和應急管理體系，搭建金融級雲災備平臺等，保障金融體系穩定運行。

文章又提到，要聚焦金融資訊化重大科學前沿問題和理論瓶頸，加大核心晶片（晶片）、操作系統、量子通信等底層技術金融應用的前瞻性與戰略性研究攻關，搶佔資訊化發展制高點。