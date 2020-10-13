紐約期油跌逾3%　原油生產活動恢復

原油期貨價格10月13日下跌，原因是利比亞最大油田的不可抗力解除，此前影響到原油產量的挪威罷工活動已經結束，且美國產油商在颶風「德爾塔」過後開始恢復生產。

綜合媒體10月13日報道，截至發稿，紐約商品交易所11月份交割的西德克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格下跌1.28美元，報每桶39.32美元，跌幅為3.15%。

同時，倫敦ICE歐洲期貨交易所12月份交割的北海布倫特原油期貨價格也下跌1.22美元，報每桶41.65美元，跌幅為2.80%。

在油價暴跌前，美國曾是全球最大的產油國。（路透社）

挪威的原油生產商和工人在10月9日達成工資協議，結束了一場罷工活動，這場罷工導致北海地區的日產量減少了30多萬桶，並有可能在本週（10月12日至18日）進一步拖累產量。

此外，颶風「德爾塔」以2級風暴的形式襲擊了路易斯安那州，持續風速超過每小時100英里（約合161千米）。美國安全與環境執法局估計，受此次風暴影響，墨西哥灣地區目前91.01%的原油生產活動以及62.15%的天然氣生產活動已經關閉。

不過，儘管新冠肺炎（COVID-19）大流行等因素繼續拖累全球經濟，能源需求前景嚴峻，但無論11月美國總統大選結果如何，高盛依然堅定看好石油和天然氣價格。該行稱，美國總統大選的結果不會影響其對原油和天然氣價格的看漲預期，並指出一旦民主黨取得壓倒性勝利，則有可能會對這兩個行業起到積極的催化作用。