內地外貿逐步走穩　海關總署解釋三大原因

海關總署發佈數據顯示，前三季度中國貨物貿易進出口總值23.12萬億元人民幣，按年增長0.7%，實現2020年以來外貿進出口累計增速首次轉正。

海關總署新聞發言人李魁文指出，中國外貿整體表現好於預期，主要支撐因素有以下幾個方面：一是防疫物資拉動出口增長2.2個百分點，部分企業抓住新冠肺炎疫情發生後防疫物資海外需求增長較快的商機，及時調整經營策略和方向。二是「宅經濟」商品拉動出口增長1.1個百分點。三是國內復工復產有序推進出口訂單的增加。

中國是從疫情中最早恢復正常生產的國家。圖為2020年4月15日，上海電氣臨港重型機械裝備有限公司的生產車間全面投入運轉。（ 人民視覺 ）

海關總署表示，中國外貿發展的韌性強、潛力足、迴旋餘地大，長期向好的發展趨勢沒有改變。隨着「六穩」「六保」等政策措施的深入實施，國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局持續推進，中國經濟發展和外貿進出口企穩相好勢頭將繼續鞏固。

值得關注的是，據中國經濟新聞網報道，機構普遍預測，即將出爐的中國1月至9月固定資產投資和基建投資等數據或由負轉正，中國三季度經濟增速有望回升到5%至6%左右。

此外，據世界銀行（World Bank）預測，2020年中國國內生產總值（GDP）預計增長1.6%，而全球經濟整體將萎縮5.2%。

美國有線電視《CNN》則認為，2020年中國GDP佔全球的比重將上升1.1個百分點，這個增速是2019年的3倍。