報吿顯示：全球億萬富豪財富創歷史新高

瑞銀集團（UBS Group AG）和普華永道（Price Waterhouse Coopers，簡稱PwC）聯合發佈《2020年度億萬富豪報吿》顯示，亞洲成為全球億萬富豪最多的地區，達831人；香港的億萬富豪人數略降至65人。

報吿數據顯示，截至2020年7月，全球億萬富豪人數已達到2,189人，總額達到10.2萬億（美元，下同）攀登至新高點。其中亞洲是全球億萬富豪最多的地區，從2018年的754人升至831人。但香港的億萬富豪人數則從2018年的71人降至65人，財富總計3,561億。美國億萬富豪人數略升，從2018年的749人升至762人，財富總計4,125億。

此前，2017年底，該數字曾創下8.9萬億美元的階段峰值。報吿認為，這一明顯攀升，主要由工業及科技領域的億萬富豪引領。

亞太地區擁831名全球億萬富豪冠全球

儘管受新冠肺炎疫情影響，中國內地億萬富豪人數仍持續增長，並創下新紀錄達到415人，其中包括145人為新上榜者，新增人數為全球最高。

2018年至2020年7月底，中國內地億萬富豪的財富總額增長71%，達到1.7萬億美元。

在2019年和2020年，中國最主要的財富驅動行業是醫療健康、材料以及娛樂和傳媒。在娛樂和傳媒行業中，網遊是增長趨勢最明顯的子行業。