報告︰上半年內地直播電商超1000萬場　觀看人次逾500億

畢馬威聯合阿里研究院推出《邁向萬億的直播電商》報告，解構直播電商行業。所謂直播電商，本質就是主播利用即時視頻、音訊通信技術同步對商品或者服務進行介紹、展示、說明、推銷，並與消費者進行溝通互動，以達成交易為目的的商業活動。直播電商是數位經濟時代眾多的行銷方式之一。

報告指出，作為新興的消費方式,直播電商的表現尤為亮眼。據商務部資料顯示，2020 年上半年，全國直播電商超過1,000萬場，活躍主播數超40萬，觀看人次逾500億，上架商品數超過2,000萬，直播電商成為拉動消費、推動雙迴圈的新引擎。

就直播電商規模而言，過去幾年一直處於持續高速增長態勢。2019年，直播電商整體市場規模達到4,338 億元﹙人民幣‧下同﹚，按年增長210%，在電商市場中的滲透率為4.1%。報告認為，滲透率仍有很大的增長空間，隨著直播電商行業「人貨場」的持續擴大，直播將逐步滲透至電商的各個領域。「結合定量研究和行業專家研判，我們預測 2020 年直播電商整體規模將突破萬億，達10,500億元，滲透率也將達到8.6%。2021年直播電商將繼續保持較高速增長，規模將接近2萬億元滲透率達到14.3%。」

直播電商具有促進消費、增加就業、產業升級和鄉村振興等四個方面的社會經濟效益。就鄉村振興而言，報告以淘寶直播的「村播計畫」為例，自2019年啟動以來直播場次已達 140 萬場，覆蓋全國31個省區市的2000多個縣域，帶動了6萬多個新農人加入直播，農產品銷售額達60 億元，超過500名縣長走進直播間帶貨，幫助縣域農民實現增收。