恒指倒跌　內房股腳軟　恒大配股籌43億元股價挫17%｜持續更新

撰文：張偉倫
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港股在周二（13日）因颱風浪卡來襲而停市一日，外圍股市則繼續如常運作。其中美國股市終止連續4日升勢，道指跌近160點收市。不過今日港股重開，早段仍上揚。
【09:38】恒大配股集資 內房股早段受壓
恒大（3333）宣布配股集資43億元，今早股價明顯受壓，最新報16.06元，跌17%，其他內房股方面，中國奧園（3883）跌3.3%，最新報7.81元，碧桂園（2007）最新報9.73元，跌3.1%，融創（1918）跌2.6%，最新報29.8元，龍湖（0960）跌1.6%，最新報43.2元。
恒指倒跌，最新報24588點，跌61點，國指最新報9865點，跌12點，恒生科指最新報7779點，升30點。
【09:34】亞股早段普遍向下
亞太區股市早段疲弱，日股跌82點，報23519點，澳洲ASX 200指數最新後6184點，跌10點，台灣加權指數最新報12956點，升8點，南韓KOSPI指數最新報2383點，跌19點。
【09:28】內地股市輕微低開
內地股市低開，上證最新報3353點，低開6點或0.2%，深成低開17點或0.1%，報13781點，滬深300最新報4830點，低開8點或0.2%，創業板低開6點或0.3%，最新報2777點。
【09:25】恒指高開159點
恒指高開159點，報24808點，國指高開83點，報9962點，恒生科指升129點，最新報7878點。
騰訊（0700）高開2%，報568元，阿里（9988）高開2%，報298元，小米（1810）高開0.9%，最新報22.9元。
滙豐（0005）跌1.7%，報30.9元，港交所（0388）跌0.6%，最新報374.6元。