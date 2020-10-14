科技股發力　騰訊再創新高都無用　恒指半日仍跌66點｜持續更新

港股在周二（13日）因颱風浪卡來襲而停市一日，外圍股市則繼續如常運作。其中美國股市終止連續4日升勢，道指跌近160點收市。不過今日港股重開，早段仍上揚。

【12:24】港股半日跌66點

恒指半日跌66點，中午收市報24583點，國指升2點，報9880點，恒生科指中午收市報7772點，升23點。

科技股今早表現理想，騰訊（0700）再創新高，中午收市報569.5元，升2.2%，美團（3690）再次破頂，中午收市報276.8元，升0.6%，小米（1810）升0.7%，中午收市報22.85元。

蘋果公布新款iPhone產品，一眾手機設備股回落，高偉（1415）跌5.2%，中午收市報5.3元，通達（0698）跌1.1%，瑞聲（2018）跌1.8%，中午收市報43.65元。

內銀股逆市上揚，工行（1398）升0.5%，中午收市報4.26元，農行（1288）升0.8%，中午收市報2.55元，郵儲行（1658）升0.6%，中午收市報3.37元。

內房股今日表現疲弱，恒大（3333）跌16.9%，中午收市報16.08元，碧桂園（2007）跌2.8%，中午收市報9.76元，雅居樂（3383）跌2.4%，中午收市報10.72元。

另一方面，研祥智能（2308）升4.7%，中午收市報1.35元。

【10:55】研祥智能股價抽升逾13%

國家主席習近平今日出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，繼深圳市委書記王偉中後，研祥高科技集團董事局主席陳志列為下一個在會上發表講話人士。在港掛牌的研祥智能（2308）曾創下1.58元逾1年新高，最新報1.46元，升13.2%，成交額為1,516.8萬元。

【10:42】銀行股表現疲弱

滙控（0005）表現疲弱，曾低見30.15元，較周一（12日）收市價31.45元跌4.1%，最新報30.6元，跌2.7%，同業渣打（2888）跌2%，最新報36.7元。

【10:10】蘋果公布新機 手機設備股卻全線向下

蘋果公布最新版本iPhone，並且推出首部5G手機。不過今早一眾手機設備股卻下跌，其中高偉（1415）挫6.8%，最新報5.21元，瑞聲（2018）跌1.8%，最新報43.65元，通達（0698）跌1.1%，最新報0.44元，信利（0732）跌1%，最新報0.97元。

【10:02】 多隻強勢股逆市破頂

大市偏軟，惟不乏強勢股破頂。ATM齊創新高，其中股王騰訊﹙0700﹚一度高見569.5元，現報564元，升1.25%。

另外，嘉里物流﹙0636﹚升逾6%，高見16.1元。

比亞迪系盈喜後齊創新高，比亞迪﹙1211﹚漲2%，報131.6元，比亞迪電子﹙0285﹚亦漲2%，高見44.1元。

恒指現報24559點，挫90點或0.4%。

【09:38】恒大配股集資 內房股早段受壓

恒大（3333）宣布配股集資43億元，今早股價明顯受壓，最新報16.06元，跌17%，其他內房股方面，中國奧園（3883）跌3.3%，最新報7.81元，碧桂園（2007）最新報9.73元，跌3.1%，融創（1918）跌2.6%，最新報29.8元，龍湖（0960）跌1.6%，最新報43.2元。

恒指倒跌，最新報24588點，跌61點，國指最新報9865點，跌12點，恒生科指最新報7779點，升30點。

【09:34】亞股早段普遍向下

亞太區股市早段疲弱，日股跌82點，報23519點，澳洲ASX 200指數最新後6184點，跌10點，台灣加權指數最新報12956點，升8點，南韓KOSPI指數最新報2383點，跌19點。

【09:28】內地股市輕微低開

內地股市低開，上證最新報3353點，低開6點或0.2%，深成低開17點或0.1%，報13781點，滬深300最新報4830點，低開8點或0.2%，創業板低開6點或0.3%，最新報2777點。

【09:25】恒指高開159點

恒指高開159點，報24808點，國指高開83點，報9962點，恒生科指升129點，最新報7878點。

騰訊（0700）高開2%，報568元，阿里（9988）高開2%，報298元，小米（1810）高開0.9%，最新報22.9元。

滙豐（0005）跌1.7%，報30.9元，港交所（0388）跌0.6%，最新報374.6元。