深圳成大灣區核心引擎　黃元山：香港要做好自己 ｜財經加零一

深港交流合作不是什麼新名詞，深圳特區成立初期，很多方面都是學習模仿香港發展；近年兩地係科研、金融，以及專業服務等不同範疇都加強合作。過去幾十年兩地互補發展，不過日前一份針對深圳未來發展的實施方案，重點提到要發展金融、放寬市場准入，國家主席習近平，亦親自出席深圳經濟特區建立40周年慶典，強調要增強深圳在大灣區中的核心引擎功能。

一系列措施似乎都是針對住香港的「強項」去推動，兩地關係一下子由「互補」跳到去「競爭」。香港面對深圳這個新的對手，應該如何「自救」，會否就此沉淪？今日（15日）《香港01》財經節目「財經加零一」請到團結香港基金副總幹事黃元山，為大家拆局。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。

黃元山於節目中表示，雖然中央大力推動深圳的發展，但相信香港的自身優勢難以於短時間內被取代。他表示，內地資本帳未開放，難以取代香港金融中心的地位。不過他亦提到，與其擔心自己會被「取代」，不如做好自己的本身，提升競爭力，令市民安居樂業。

有評論指「港、深定位好比紐約和矽谷，深圳向創科發展，香港做好金融角色即可」。但今次《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》當中，似乎希望深圳可分「金融業」一杯羹。

黃元山認為，環球金融正處於變化。近年互聯互通措施如理財通、保險通等，都是希望內地資金「經一經香港」，再投資到其他產品，一旦相關資金可繞過香港直接投資，香港的中間人角色就會失去，不過這屬中長遠的事實，但現時應居安思危。