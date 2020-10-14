官媒分析│習近平南巡　強調自力更生　集中資源攻克關鍵技術

正在展開南巡之旅的中共總書記習近平，在考察中國廣東省內企業時宣示，要走更高水平的自力更生之路。分析表示，這一表述內含重信號，預示中國將更着力運用舉國體制、強攻基礎科技，擺脱美國圍堵。

《新華社》10月12日報道稱，習近平當日下午考察潮州三環（集團）股份有限公司，了解企業核心技術攻關等情況。期間，他闡述了自主創新和自力更生重要性和必要性，強調企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，以此來克服日益增加的全球不確定性。現在中國正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路。

《中央電視台》網站隨即發出評論，解讀習近平所講話的含意。該評論指出，中國信息裝備和技術、航空航天等大國重器近年都取得了不俗成就，但基礎科學、晶片技術等領域還面臨一些瓶頸位的問題。尤其在單邊主義、貿易保護主義上升的背景下，國際上先進技術、關鍵技術越來越難以獲得，中國必須迎難而上，奮起直追，把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中。

評論解讀稱，走更高水平的自力更生之路是提出要求，中國必須把增強自主創新能力，作為發展科技的戰略基點。當中：充分發揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的優勢，集中關鍵資源攻克關鍵技術，尤其是基礎領域的原始技術創新，努力突破瓶頸，培育新技術、新產品、新業態，引領產業向中高端邁進，徹底擺脱核心技術受制於人的局面。

《彭博社》也分析指，習近平此次考察珠三角地區，提出更高水平自力更生，預計將進一步加強粵港澳大灣區發展規劃、以將這一區域打造為國際科創中心。