中國版Tesla｜蔚來汽車創新高　獲摩通及花旗升評級及目標價

素有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車（Nio Inc.）10月14日股價大幅上漲，創下歷史新高，原因是摩根大通（JPMorgan Chase）發佈了看漲這家電動汽車製造商的研報。

綜合媒體10月15日報道，截至14日收盤，蔚來汽車收盤暴漲22.57%，報26.50元（美元‧下同）。

摩根大通表示，將蔚來汽車評級從「中性」上調至「增持」，並將其目標價從14元上調了將近兩倍至40元。這就意味着，在接受財經信息供應商FactSet調查的15位分析師中，摩根大通的分析師最看好這隻股票。新的目標價較21.62元14日收盤價高出85%。

摩根大通認為，蔚來汽車股價擁有多個短期「催化劑」，稱其認為該公司將可從特斯拉佔據主導地位的市場上攫取很大一塊份額。又表示，預計到2025年時，蔚來汽車將可在中國電動汽車市場上佔據7%的份額。在特斯拉目前佔據主導地位的高端電動汽車領域中，摩根大通預計屆時蔚來汽車將可佔據30%的巨大份額。

此外，花旗銀行（Citibank ）分析師Jeff Chung將蔚來評級從「中性」升至「買入」，目標價從18.10元升至33.2元，此前他提高了對該公司交付量和利潤率的預期，以及該股票的估值乘數。Jeff Chung提高了對蔚來2021年到2025年銷售量的預測，因為他認為國家很可能會推出支持性政策來刺激需求。