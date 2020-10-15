Tesla獲富豪投資者唱好稱值2萬億美元　旗下車款Model S再降價

特斯拉（Tesla）首席CEO馬斯克（Elon Musk）宣布Model S再度降價或受其競爭對手Lucid Motors公布旗下產品價格的影響。

Elon 於10月14日在社交媒體上表示，Tesla 將進一步降低 Model S 長續航版轎車的價格至69,420元（美元‧下同）。這是Tesla本周內第二次宣布Model S降價。10月13日，曾將Model S的價格降低了3,000元，至71,990元。

Tesla股價昨晚升3.3%，收報461.30元。

值得關注的是，10月14日較早時候，電動汽車公司Lucid Motors宣布，其即將推出的Air電動轎車起售價為77,400元，聯邦税收抵免後價格為69,900元，試圖與Tesla Model S競爭。

特斯拉2020年1月7日上海超級工廠內部生產場景。（Reuters）

分析稱，Tesla 最近對Model S的價格進行調整，可能會使該款車型在本季度獲得更多訂單。考慮到Tesla 的目標是在2020年第四季度交付超過18萬輛汽車，這對 Tesla 來說非常重要。如果Tesla達到這一目標，那麼該公司就能實現自己設定的2020年交付50萬輛汽車的目標。

《新浪財經》的另一篇報道則稱，億萬富翁投資人Ron Baron認為，根據Tesla近期的發展情況，市值應該達到2萬億元。此外，他還認為Elon Musk旗下太空企業SpaceX也有機會發展成像Tesla一樣龐大的規模。

Ron Baron又指出，他在投資時關注的是企業本身，而不是股票的價格，而Tesla的股價剛剛趕上了公司的運營水平。