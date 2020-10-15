汽車股持續強勢　比亞迪再創新高　恒指卻跌勢加劇｜持續更新

美國股市低收，其中道指曾跌穿28500點。據外電報道，美國國務院警告金融機構勿與11名包括特首林鄭月娥被列入制裁名單的中港官員，有業務往來，促使一眾金融股成為今日投資者關注焦點。

【10:09】車股逆市揚 長汽揚4.7%

車股逆市上揚，吉利（0175）升2.7%，最新報17.2元，長汽（2333）最新報13.36元，升4.7%，比亞迪（1211）升5.2%，最新報141.5元，東風（0489）升3.8%，最新報5.49元。

不過大市跌勢加劇，最新報24488點，跌179點，國指跌36點，報9884點，恒生科指最新報7722點，跌97點。

滙豐（0005）最新報30.35元，跌0.5%；騰訊（0700）跌1.5%，最新報565元。

【09:50】日台韓三地股市早段下跌

亞太區股市表現平平，日股跌100點，報23526點，澳洲ASX 200指數最新報6219點，升40點，台灣加權指數最新報12898點，跌20點，南韓KOSPI指數最新報2357點，跌23點。

【09:43】捷心隆首掛 早段高出招股逾2.2倍

今日兩隻新股掛牌，表現各異，其中延至今日才掛牌的捷心隆（2115），早段報1.18元，較招股價0.36元高出227.8%，以每1萬股計算，不計手續費，帳面賺8,200元。

另一隻新股嘉泓物流（2130），早段報2.66元，與招股價一致。

【09:36】滙豐跌勢曾加劇

滙豐（0005）早段跌幅加劇，曾失守30元，最新報30元，跌1.6%；同業渣打（2888）跌1.6%，最新報35.8元。

【09:31】內地股市普遍高開

內地股市高開，上證最新報3342點，高開2點或0.1%，深成最新報13702點，高開11點或0.1%，滬深300最新報4810點，高開3點或0.1%，創業板最新報2767點，高開2點或0.1%。

【09:28】恒指低開133點

恒指低開133點，報24533點；國指低開41點，報9879點，恒生科指最新報7766點，低開53點。

金融股為今早投資者關注對象，滙豐控股（0005）最新報30元，低開1.6%，渣打（2888）最新報35.8元，低開1.6%，友邦（1299）最新報81.05元，跌0.4%。

昨日強勢的科技股，今早表現，騰訊（0700）最新報570元，跌0.6%，阿里（9988）最新報290.4元，跌2.4%，美團（3690）最新報279.8元，升0.5%。

至於昨日股價明顯受壓的恒大（3333），最新報16元，跌0.4%。