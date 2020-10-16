IMF：內地數字貨幣試點全球領先

國際貨幣基金組織（IMF）貨幣和資本市場部門主管阿德里安（Tobias Adrian）日前表示，中國的經濟復甦領跑全球，同時中國央行數字貨幣（Digital Currency Electronic Payment，簡稱DCEP）的試點全球領先。

阿德里安認為，目前DCEP仍聚焦M0（流通中的現金），對銀行的衝擊很小。初期階段，DCEP將更關注在國內的應用，未來隨着更多國家開始試點央行數字貨幣（Central Bank Digital Currency，簡稱CBDC），數字貨幣的跨境使用和可兑換將會受到關注。

中國央行推出的數字貨幣並不能完全取代紙質人民幣。（視覺中國）

近期，全球央行數字貨幣的推進有加速之勢，不乏一些主流央行一改早年保守的態度，加速推進關於CBDC的研究，中國更是率先進行了相關試點。深圳羅湖區較早前推出千萬元數字人民幣紅包，於10月11日預約結束，系统成功完成試點預約登記，參與預約申請的市民共計達191萬，這顯示數字人民幣在內地發展中的重要一步。

值得一提的是，與2008年金融危機後一樣，今年因疫情引發的「美元荒」震動全球市場，當前對於加速推進人民幣國際化的討論又有升温之勢，發行DCEP也是關鍵的一環。DCEP具有跨境支付的優越性，這是否能夠促進人民幣國際化？DCEP應該聚焦國內還是跨境？

對此，阿德里安稱：「現在中國的試點項目主要關注國內的應用，我的理解是，中國央行的計劃仍是先聚焦國內，而跨境則涉及到貨幣完全可兌換的問題，在這方面我們需要做更多工作，來實現數字貨幣的可兌換，國際層面還有很多協調工作要做。」

10月13日，IMF發佈的《全球金融穩定報吿》（GFSR）提及，空前且及時的政策應對幫助維持信貸持續流向實體經濟，構築了通往經濟復甦的橋樑。然而，部分國家金融穩定問題有所加劇。企業為應對現金流短缺舉借了更多債務，當局則為支持經濟擴大了財政赤字，這使非金融企業部門和主權部門的脆弱性都有所上升，即企業、銀行、非銀金融機構、主權部門的風險互聯性攀升。