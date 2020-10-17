冬季或爆發第四波疫情　專家：企業應訂立靈活應變計劃

早前曾有專家警告本港或在冬季爆發第四波疫情，醫療及差旅安全援助服務企業國際SOS香港及澳門總監李錫東，估計全球疫情短期內都不會完結。雖然香港正處於疫情病例低點，但市民也不應鬆懈。企業應該密切監察員工的身體狀況，並訂立靈活的應變計劃，例如：對出現症狀的員工進行醫學隔離、接待外來訪客的有效措施、如何在恢復重要差旅時保護外派員工周全等。

目前大部分香港企業只是放置溫度計為進公司的人探熱，李錫東認為香港的疫情不算嚴重，某些企業員工都在本地，及大部分時間留在辦公室工作，一般情況下可以使用溫度計作為新冠狀病毒合規的監測工具。惟某些行業經常有人員調動或外派員工出差，就會有較高風險，他建議這些行業應有更嚴謹的防疫機制，例如：設置隔離室、增加消毒次數、為員工提供培訓和醫療支援等。而某些行業的核心區域如系統控制室或金融交易場所等，是需要無間斷運作的，必須訂立多重防疫程序，盡量將影響減至最低。

李錫東覺得相比歐美等國家，香港的疫情不算嚴重，在一般情況下，探熱已經是合規的監測工具。

在疫情下，李錫東亦提議企業應關注員工心理健康，皆因有許多員工居家工作，使團隊之間的互動減少，減少了彼此的支持，壓力及鬱悶難以抒發。而員工的心理壓力會影響他們的工作表現，個別員工的負面情緒也會影響其他同事，若果僱主可以關注員工心理健康，相信可助提高員工的生產力。