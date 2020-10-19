阿里今早再破頂直迫300元　帶動恒指升幅擴大至逾200點｜持續更新

美國股市於上周五高收，今早亞太區股市普遍上揚，預料今日大市可隨外圍股市升勢而上揚。

【10:34】恒指升幅擴大至逾200點

恒指升幅擴大，最新報24598點，升211點，國指升103點，升10017點，升103點，恒生科指最新報7600點，跌4點。

【10:31】白雲山挫6.7%

白雲山（0874）指出，複方板藍根顆粒銷售不會對經營業績構成重大影響，今早股價回落6.7%，最新報20.3元；白雲山A股（上海﹕600332）亦回落1.3%，報33.73元人民幣。

【10:25】傳周五前決定裁員方案 國泰升1.6%

有傳國泰（0293）將於本周五前決定裁員方案，今早曾高見5.93元，最新報5.87元，升1.6%。國航（0753）最新報5.14元，升1%，國航（1055）升1%，最新報4.19元，東航（0670）升1.6%，最新報3.27元。

【10:20】卓越商企今掛牌 不排手續費賺540元

今日掛牌的新股卓越商企（6989），今早曾高見12.04元，較招股10.68元高出12.7%，最新報11.22元，高出招股5.1%，以每手1,000股計算，不計手續費，每手賺540元。

【09:47】阿里直逼300元 高鑫飆28%

阿里（9988）宣布增持高鑫零售（6808）股權至72%，並以每股8.1元提出全購。消息帶動兩間公司股價上揚，阿里今早高見299.4元新高，最新報298元，升1.4%；高鑫升28.1%，最新報10.16元。

【09:34】日股升逾270點

亞太區股市普遍上揚，日股升271點，報23682點，澳洲ASX 200指數最新報6244點，升67點，台灣加權指數最新報12838點，升88點，南韓KOSPI指數最新報2360點，升18點。

【09:31】滬深股市早段上揚

內地股市高開，上證最新報3351點，高開14點或0.4%，深成最新報13638點，高開106點或0.8%，滬深300最新報4823點，高開31點或0.7%，創業板最新報2750點，高開26點或1%。

【09:25】恒指高開178點

恒指高開178點，報24565點，國指最新報10001點，高開86點，恒生科指最新報7687點，高開82點。

阿里（9988）今早宣布斥資280億元增持高鑫零售（6808），股價再創新高，最新報298.2元，高開1.4%，騰訊（0700）最新報562元，高開0.9%，

重磅股滙豐（0005）最新報30.5元，高開1.2%。