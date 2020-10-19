阿里增持高鑫零售　今早再破頂　帶動恒指高開178點｜持續更新

美國股市於上周五高收，今早亞太區股市普遍上揚，預料今日大市可隨外圍股市升勢而上揚。

【09:47】阿里直逼300元 高鑫飆28%

阿里（9988）宣布增持高鑫零售（6808）股權至72%，並以每股8.1元提出全購。消息帶動兩間公司股價上揚，阿里今早高見299.4元新高，最新報298元，升1.4%；高鑫升28.1%，最新報10.16元。

【09:34】日股升逾270點

亞太區股市普遍上揚，日股升271點，報23682點，澳洲ASX 200指數最新報6244點，升67點，台灣加權指數最新報12838點，升88點，南韓KOSPI指數最新報2360點，升18點。

【09:31】滬深股市早段上揚

內地股市高開，上證最新報3351點，高開14點或0.4%，深成最新報13638點，高開106點或0.8%，滬深300最新報4823點，高開31點或0.7%，創業板最新報2750點，高開26點或1%。

【09:25】恒指高開178點

恒指高開178點，報24565點，國指最新報10001點，高開86點，恒生科指最新報7687點，高開82點。

阿里（9988）今早宣布斥資280億元增持高鑫零售（6808），股價再創新高，最新報298.2元，高開1.4%，騰訊（0700）最新報562元，高開0.9%，

重磅股滙豐（0005）最新報30.5元，高開1.2%。