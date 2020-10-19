最強蘋果分析師郭明錤：iPhone12及12 Pro首日預購最多200萬部

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發佈最新報告，估計新近開放預購的iPhone 12及12 Pro，首24小時的預購訂單量170萬至200萬部，高於iPhone 11系列的50萬至80萬部，但仍低於iPhone 6系列的400萬部。

郭明錤又料iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700萬至900萬部，iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購訂單首周末銷售量，將低於iPhone 12與12 Pro。

郭明錤料iPhone 12及12 Pro於首24小時的預購訂單量170萬至200萬部。(網上圖片)

報告指出，由於果粉初期偏好高端機型，加上受惠中國強勁需求及即將來臨的歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購可望較預期好。大部分國家的iPhone 12 Pro運送時間為2周至4周，來自中國的需求佔全球35%至45%。而中國預購需求強勁主因是美國對華為禁令導致部分高端機需求移轉，以及5G基礎建設較普及有利營銷。

郭明錤認為iPhone 11降價會影響iPhone 12預購需求，故目前大部分國家的iPhone 12運送時間約5至10天，預購需求是低於預期。

對於蘋果產業鏈股價，郭明錤指，iPhone 12與12 Pro優於iPhone 11系列的預購結果，或會帶動近期產業鏈股價反彈。至於產業鏈股價反彈後，能否持續上漲，要視乎11月的iPhone 12與12 Pro的供需變化，以及iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購結果。