中電﹕今年首3季售電量按年跌0.6%　第3季派息63仙

中電控股（0002）公布截至今年9月底止首3季營運情況，期內本港售電量為264.26百萬度，按年跌0.6%，除了住宅用戶售電量按年上年10.4%外，商業﹑基建及公共服務，以及製造業用電量均按年下跌。

中電指出，反映疫情對經濟造成影響，以及用電情況因市民留家時間較長而增加；又指出今年夏天較往常熱，若非如此整體售電量跌幅更大。

中電又指出，在疫情下會繼續推進主要資本項目，以減少本港電力供應的碳排放，並增加使用天然氣發電。其中龍鼓灘發電廠新廠的550兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組，已於7月初以基本負載形式投入運力，正在完成最終性能測試，而該廠第二台聯合循環燃氣渦輪機組的前期土木工程已經開始，海上液化天然氣接收證的組件預製工程亦已展開，預料地盤工程會在較後時間展開。

內地業務表現平穩

內地業務方面，公司指出內地業務從新冠病毒中的衝擊恢復，業務表現平穩。不過風電及太陽能項目附屬公司的現金流，受內地政府可再生能源補貼延遲發放影響。

澳洲業務方面，與疫情爆發前相比，熱線中心接獲客戶求助電話增加。EnergyAustralia貫徹承諾，在家庭預算緊絀時，致力幫助客戶控制能源成本，並因應今年稍後壞賬預計會增加而提高撥備。

中電亦指出，今年第三季派息為63仙，維持去年水平。