解讀中國三季度經濟成績單：哪些數據在支撐着中國經濟回暖

中國三季度國內生產總值（GDP）按年上升4.9%，前三季度GDP按年增長0.7%，實現GDP增長由負轉正。

哪些因素支撐着中國經濟回暖？內地進行分析。

《經濟觀察報》周一（19日）報道，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生表示：「從投資、消費、進出口等數據的表現來看，前三季度的經濟應當講是全面轉好，中國經濟確確實實走出了新冠疫情的衝擊，呈現出穩中向好、長期向好的趨勢。」

對於接下來的經濟走勢，張燕生也表示，中國預期四季度的經濟表現可能會好於三季度，全年的經濟增速有可能會高於國際貨幣基金組織（IMF）預測的1.9%和世界銀行（World Bank）預測的2%，有可能達到2.5%左右。

中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬則表示，今天發佈的數據和IMF等對中國經濟的判斷形成一個相互映照，說明中國的復工復產和經濟恢復情況符合預期。對於這個結果，大家也非常的高興和樂觀。

另外，從消費來看，前三季度，社會消費品零售總額273,324億元（人民幣‧下同），按年下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2個百分點；其中三季度增長0.9%，季度增速年內首次轉正。9月份，社會消費品零售總額按年增長3.3%，增速比8月份加快2.8個百分點，實現連續2個月增長。

但在居民收入與消費支出上，中國國家統計局數據顯示，前三季度，全國居民人均消費支出14,923元，比上年同期名義下降3.5%，扣除價格因素，實際下降6.6%。前三季度，全國居民人均可支配收入23,781元，比上年同期名義增長3.9%，扣除價格因素，實際增長0.6%。

進出口上，前三季度，貨物進出口總額231,151億元，按年增長0.7%，增速年內首次由負轉正；其中，三季度按年增長7.5%，二季度為下降0.2%。出口127,103億元，增長1.8%；進口104,048億元，下降0.6%；進出口相抵，貿易順差23,054億元。民營企業進出口增長10.2%，佔進出口總額的比重為46.1%，比上年同期提高4個百分點。

全年增長或達2.5%

那麼，在三季度GDP回升至的基礎上，2020年全年乃至2021年經濟走勢如何？

張燕生表示，預期四季度的經濟表現可能會好於三季度，全年的經濟增速有可能會高於IMF預測的1.2%和世界銀行預測的1%，有可能達到2.5%左右。

9月28日，在2020中國500強企業高峰論壇上，中國國家統計局原副局長、中央財經大學統計學院院長賀鏗就曾預估，2020年三季度，中國GDP增速有可能在4%甚至以上，四季度可以恢復至6%的增長，全年的GDP增速將在1.8%至2%的區間，而2021年的GDP增速能恢復至8%。

此前，多個國際權威機構對中國經濟持樂觀態度。

9月16日，經濟合作與發展組織（OECD）發佈的《經濟展望中期報吿》指出，按照目前的經濟和疫情態勢，中國將是2020年二十國集團中唯一實現正增長的國家。10月13日，國際貨幣基金組織公布的最新一期「世界經濟展望」預測表示，中國將是世界主要經濟體中唯一保持正增長的國家，預計今年增長為1.9%，明年將達到8.2%。