中國出口管制法12月1日實施　美中貿易爭端或再有大動作

中國出口管制領域第一部專門法律將更好保障中國出口管制工作，維護中國國家安全和利益。這為北京在與美國的貿易和技術戰中增添了一件靈活的武器。

十三屆全國人大常委會第22次會議在周六（17日）舉行，表決通過多部新法及修法，其中包括有《出口管制法》，自2020年12月1日起施行。該法明文規定，任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可以根據實際情況對等採取措施。

自新冠肺炎疫情爆發以來，美中關係持續惡化。（AP）

《華爾街日報》報道，中國立法機構近日通過了這項法律，批准嚴格限制向國外銷售軍民兩用產品、核材料和設備，以及其他涉及國家安全的產品和服務。新法將於12月1日生效，它類似於美國和其他國家用來限制敏感出口的法規。

專注中國問題的律師表示，該法已經醖釀了兩年，但它通過的時機意味著，中國領導人可能利用它來瞄準對美國的出口。目前美中兩個超級大國在從社交媒體到半導體的許多問題上展開交鋒。即便是在與出口相關的限制舉措生效之前，中國政府在阻止某些商品出境方面也擁有自由裁量權。

在4月份新冠肺炎（COVID-19）疫情愈演愈烈時，中國有關部門曾扣下運往美國的口罩、和其他醫療設備，稱需要保證出口醫療產品的質量，並確保所需商品不會被運出中國。

今年９月，中國領導層就是否公佈一份美國公司黑名單展開了討論。2019年，作為對美國「實體清單」的回應，北京方面首次宣布了這份名單。自去年10月以來，美國商務部對數十家購買美國技術的中國公司以及個人實施了嚴格限制，特朗普政府給出的理由是中國西部偏遠地區新疆存在人權侵犯問題以及其他一些國家安全方面的擔憂。

《出口管制法》將於12月1日生效，新法或可以國家安全為由切斷對美國的稀土供應。（新華社圖片）

駐美研究人員已警吿稱，中國政府可能會利用其在稀土領域的主導地位來作為制衡美國的籌碼。稀土對各種先進技術都至關重要。上述涉及範圍很廣的新法可能為中國政府提供一種機制，可以以國家安全為由切斷對美國的稀土供應。

美國貿易代表辦公室（U.S. Trade Representative）前律師、香港霍金路偉（Hogan Lovells）的律師Benjamin Kostrzewa表示，新的出口管制法讓中國多了一條途徑來對抗那些可能效仿美國對中國實施貿易相關措施的國家。

他又稱，中國正在擴大法律選項來回應。