歐洲議員籲禁用華為中興設備　歐洲競爭電信協會強烈譴責

據外媒報導，40多位歐洲議會議員將華為和中興列為對網絡安全構成威脅的所謂「 高風險設備供應商」。向歐盟各國電信部長和歐盟委員會高級官員致信，呼籲歐洲削減對華為和中興的公共資金支持。這些鷹派議員稱，華為和中興毫無疑問是高風險的供應商，兩家公司在歐洲5G網絡中的技術將構成安全威脅。

對此，歐洲競爭電信協會（ECTA）日前堅決表示「強烈譴責」。

9月15日起，美國政府的華為禁令正式生效，華為遭到美國的全球封殺。（Reuters）

ECTA譴責出於地緣政治原因而禁止使用中國設備供應商將會導致網絡建設成本增加，排除特定供應商會對歐洲消費者和商業利益及歐洲內部市場的凝聚力帶來不利影響。

全球供應商數量從五家減少到三家，現在只有芬蘭諾基亞、瑞典愛立信和韓國三星（(指若少了華為和中興），這將使電信運營商的選擇更加少了。在不保證性能的同時，還將使5G設備的成本大大提高，限制了電信行業的創新潛力，從而對電信行業造成嚴重影響。

在2020年IPLytics公佈的5G專利數據統計中，華為的5G專利數量擁有3,147件，位居榜首。而中興在5G方面的專利也不少，數量達到2,561件，位列全球第三名。顯而易見，在5G方面，這兩家中國企業擁有絕對的優勢，這也是ECTA會擔心其他三家5G電信設備供應商不能提供很好的5G設備，擔心行業5G創新力會落後的重要原因。