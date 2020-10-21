高盛分析師對明年美股市場作五大預言　海外投資者為最大買家

高盛股票分析師梅農（Arjun Menon）和投資組合策略研究團隊的同事們在報吿當中，探究了當下的股票供求情況，並就2021年的美股供求做出了五大預言。

在最新發布的一份研究報告當中，高盛股票分析師梅農指出，過去兩年當中，股票配置在全部金融資產當中所佔的比重猛烈反彈，目前已經達到47%，距離科技股泡沫巔峰時期的51%近在咫尺。

梅農和投資組合策略研究團隊的同事們在報吿當中探究了當下的股票供求情況，並就2021年的美股供求做出了五大預言。這些預言能否一一兑現，很大程度上是要看總統和國會選舉的結果是否會上演「藍潮」席捲華盛頓的局面，即民主黨是否會在國會兩院和白宮全面掌權。

美股走勢或正與現實經濟脱節。（Reuters）

預測一：海外投資者將成2021年美股最大買家

事實上，2020年當中，海外投資者已經成為美股頭號買家了，而在梅農看來，這一趨勢還將延續到明年。

「在今年上半年當中，海外投資者總計購入了價值3,170億美元的美國股票，主要資金來自於歐洲、中東和日本。」梅農分析稱，「在連續兩年賣出之後，中國投資者在今年上半年也成為了美股的淨買家，買入了290億元（美元‧下同）。」

梅農估計，在美元疲軟的大背景下，海外買家2021年預計將購買價值3,500億元的美國股票。

預測二：美國家庭2021年將購千億美元美國股票

高盛所謂「美國家庭」的這個概念並不僅限於散戶投資者，還包括了非營利機構、國內對沖基金、私募股權基金和個人信託等。

預測三：ETF將迎來2500億元淨流入

梅農又預計，明年共同基金將遭遇2,000億元的投資淨流出，而ETF則將迎來2,500億元的淨流入。

「我們預計，受管理資產從積極轉向消極管理的長期轉變還將繼續，結果就是導致明年當中，共同基金被持續賣出，而ETF被持續買入。」梅農解釋說，「不斷上漲的股票價格，以及已經低到創紀錄的美股基金現金部位（1.9%），都會影響到積極管理經理人的股票需求。」

美國股票市場與美國經濟緊密相連。（新華社）

預測四：退休基金2021年將成為美股淨賣家

在利率上漲的環境中，退休基金多半都會賣掉股票，買入債券。現在，大家都相信利率將會逐漸走高，梅農因此預計，這些基金明年將會淨賣出2,500億元股票。

「事實上，2020年成為了2008年以來退休基金成為股票淨買家的第一個年頭。」梅農指出，「第一季度中，伴隨股價暴跌，退休基金總計購入了價值1,460億元的股票。事實上，扣除掉1998年的盤整，1950年以來的十三次美股熊市當中，退休基金都抓住了機會購入股票。」

預測五：明年企業淨買入股票額度將倍增至3000億元

高盛的報吿顯示，2020年中，企業淨買入股票額度下滑了70%之多，而2021年大概率會發生完全相反的情況。

事實上，高盛預計企業明年將淨購入美股3,000億元，按年增幅100%。

「總回購額度發生兩位數增長，同時股票發售從今年的創紀錄水平迴歸到正常情況，這些因素影響下，企業淨購入股票數量2021年自然將會增多。」