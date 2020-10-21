聯通及藥明生物均飆逾11%　紡織股罕有獲追捧　恒指揚184點

美國股市高收，道指升113點，重上28308點，納指更終止連續5日跌勢。隨著亞太區股市早段上揚，相信今日港股可有較佳表現。至於今早宣布裁減8,500個職位的國泰（0293），會成為今日市場焦點。

【16:26】藥明生物聯通均升逾1成

港股今日高收，收市報24754點，升184點，國指升10077點，升89點，恒生科指收市報7618點，跌26點，成交額為1,095億元。

騰訊（0700）升0.4%，收市報566.5元，阿里（9988）升0.3%，收市報300.2元，美團（3690）升3.1.%，收市報269元，小米（1810）升0.9%，收市報22.4元。

藥明生物（2269）升11.9%，為今日表現最佳藍籌股，收市報225.6元，康希諾（6185）升5.8%，收市報190元，惟康方（9926）跌0.6%，收市報26.5元。

中資電訊股方面，聯通（0762）升11.1%，收市報6元，中電信（0728）升9.2%，收市報2.61元，中移動（0941）升3.9%，收市報51.9元。

至於今早宣布裁減8,500個職位的的國泰（0293），曾高見6.1%，收市報5.85元，升2.3%。

紡織股亦獲投資者追捧，互太（1382）升5%，收市報4.81元，晶苑（2232）升4.9%，收市報2.36元，申洲（2313）升4.4%，收市報143.9元，天虹（2678）升2.4%，收市報7.22元。

消費股續有好表現，蒙牛（2319）升3.3%，收市報40.4元，康師傅（0322）升4.4%，收市報14.84元，統一（0220）升3.3%，收市報7.23元。

【15:54】內地股市低收 創業板跌1.4%

內地股市低收，上證收市報3325點，跌3點或0.1%，深成收市報13647點，跌135點或1%，滬深300收市報4792點，跌不足1點，創業板收市報2700點，跌40點或1.5%。

【15:31】中國宏光暴瀉近九成

再有股份高台跳水，中國宏光﹙8646﹚今早低開後，未能反彈，瀉近九成。該股現報0.59元，大瀉85.7%，成交額4,060萬元。

【14:42】亞太區股市普肓上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升72點，報23639點，澳洲ASX 200指數收市報6191點，升7點，台灣加權指數升12877點，升14點，2370點，升12點。

【14:37】汽車經銷商續獲追捧 廣匯寶信揚6.5%

汽車經銷商股續獲投資者追捧，廣匯寶信（1293）升6.5%，最新報1.15元，中升（0881）升5.8%，最新報54元，美東（1268）升2.1%，最新報32.15元，永達（3669）升3.2%，最新報11.48元。

【14:14】恒指午後升幅擴大至200點

恒指午後升幅略為擴大，最新報24769點，升200點，國指最新報10087點，升98點，恒生科指則跌4點，報7639點。

阿里（9988）最新報300.2元，升0.3%，美團（3690）升3.1%，最新報268.8元，小米（1810）升2%，最新報22.65元，騰訊（0700）升0.09%。

【12:16】恒指半日揚178點

今早表現最突出的藍籌股，肯定非藥明生物（2269）莫屬，半日勁升11.6%，中資電訊股聯通（0762）亦抽升逾7%。不過兩者佔大市比例有限，加上科技股今早表勢放緩，促使恒指僅升178點。

恒指半日升178點，中午收市報24747點，國指中午收市報10064點，升76點，恒生科指升12點，報7657點。

其實醫藥股今者表現相當個別，中生製藥（1177）升0.4%，金斯瑞（1548）更逆市跌0.5%。

中資電訊股方面，聯通半日升7.4%，中午收市報5.8元，中移動（0941）升2%，中午收市報50.95元，中電信（0728）升7.1%，中午收市報2.56元。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%，中午收市報301元，騰訊（0700）接近無升跌，報565元。

【10:55】藥明生物勁升逾11%

醫藥股今日普遍上揚，藥明生物（2269）升11.4%，最新報224.6元，康希諾（6185）升5.1%，最新報188.7元，金斯瑞（1548）最新報11.74元，升0.9%。

【09:53】國泰宣布裁減職位計劃 股價彈升4.7%

國泰（0293）宣布裁減8,500個職位，預料每月可以節省5億元，今早曾高見6.1元，最新報5.99元，升4.7%。

【09:48】恒指升幅擴大至逾200點

恒指升幅擴大至238點，最新報24808點，國指最新報10061點，升72點，恒生科指最新報7711點，升67點。

阿里（9988）再創新高，報303元，升1.2%。

【09:45】美聯工商舖復牌彈逾4%

美聯（1200）宣布將持有的美聯工商舖（0459）股份，以實物分派方式派送予股東。美聯工商舖今早復牌，曾高見0.105元，最新報0.1元，升4.2%；美聯則跌1.3%，最新報0.76元。

【09:33】亞股早段走勢平淡

亞太區股市早段走勢平平，日股升33點，報23598點，澳洲ASX 200指數最新報6183點，跌不足1點，台灣加權指數最新報12926點，升64點，南韓KOSPI指數最新報2364點，升6點。

【09:30】內地股市紛紛高開

內地股市高開，上證報3332點，高開4點，深成報13613點，高開9點，滬深300高開8點，報4801點，創業板高開6點，報2764點。

【09:25】恒指高開126點

港股隨外圍股市高開，報24695點，升126點，國指最新報10034點，高開45點，恒生科指最新報7707點，高開62點。

今早宣布裁減8,500個職位的國泰（0293），最新報5.72元，平開。

科技股方面，阿里（9988）高開0.2%，最新報300元，騰訊（0700）最新報568.5元，高開0.7%，小米（1810）高開0.7%，最新報22.35元，美團（3690）最新報264元，高開1.2%。

阿里旗下螞蟻招股在即，港交所（0388）高開0.3%，最新報368元。