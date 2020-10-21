中國聯通首3季純利升10%至108.24億人幣

撰文：區嘉俊
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中國聯通（0762）公布首3季度業績，淨利潤按年增10.2%至108.24億元（人民幣．下同）。首3季，整體服務收入2,073.49億元，按年升4.4%。
期內，移動服務收入為1,165.39億元，按年跌1%，單計第3季度按年回升2.5%。移動出賬用戶ARPU增長2.6%至人41.6元。
固網寬帶接入收入320.96億元，按年上升3.7%。產業互聯網業務收入326.56億元，按年升34.4%。得益於創新業務快速增長，固網服務收入890.57億元，按年上升12.9%。
9月4G用戶淨增246.8萬戶
中聯通披露9月運營數據，移動業務方面，移動出賬用户累計到達3.09億户，移動出賬用户當月淨增51.4萬户，移動出賬用户本年累計淨減929.3萬户。其中，4G用户累計到達26,644.9萬户，4G用户本月淨增246.8萬户，4G用户本年累計淨增1,268.3萬户。
固網業務方面，固網寬帶用户累計8,655.8萬户，固網寬帶用户當月淨增73.8萬户，固網寬帶用户本年累計淨增308.0萬户。此外，本地電話用户累計到達4,823.4萬户，本地電話用户本月淨減99.4萬户，本地電話用户本年累計淨減598.1萬户。