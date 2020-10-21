滙豐調查：83%港人曾成騙徒目標　網上情緣平均損失4100元

新冠疫情下，市民多了上網，網上行騙亦趨嚴重。滙豐今年8至9月訪問800名18至55歲香港市民，發現83%港人曾經成為騙徒的目標，當中有26%墮入騙案，平均損失3,800元。調查結果顯示，港人需要將個人資料妥善保管，並對在網上愈趨普遍的社交工程陷阱提高警惕。

今次網絡安全調查識別出一些最常見的騙案，包括電子支付、網上情緣、身份盜竊，冒充官員，求職騙案及詐騙電話。當中，以網上情緣和電子支付詐騙造成的損失最嚴重，受害人平均損失分別為4,100港元和2,500港元。總體而言，26%的受訪者曾遇上電子支付騙案，當中有13%表示曾受騙，屬上述騙案中比例最高。此外，三分之一的受訪者曾遇上網上情緣騙局，7%的受訪者蒙受金錢損失。

調查亦顯示，詐騙電話（72%）和假冒官員（64%）是港人最常遇到的騙案，一成的受訪者曾經被騙，平均損失超過1,000元。值得注意的是，不同的詐騙個案，例如透過與受害人建立情侶關係的網上情緣，或利用大眾傾向服從權威人物的習慣假冒知名人士行騙，普遍都會用上社交工程欺騙手法。

此外，調查發現，受害者普遍存在疏忽大意的情況，例如隨意分享個人信息和銀行相關資料。整體來說，騙徒只需收集個人信息包括網上銀行登入資料（即用戶名稱和密碼）、近照、一次性密碼（OTP）、出生日期、電子郵件地址和身份證號碼，便可完成詐騙交易。

38%受訪者過去一年曾提供網上銀行登入資料

分析顯示，兩項個人資料，尤其是網上銀行登入資料及一次性密碼，均絕不能隨便提供予未經核實身份的人士。如與其他人分享上述其中一項資料，將令受騙的機會倍增。調查亦指出，48%受訪者曾在過去12個月內與第三方分享一次性密碼，38%曾向他人提供網上銀行登入資料。

按年齡區分，Z世代（18-24歲）的受訪者最熟識數碼科技，但卻相對容易遇上電子支付和求職騙局，因為他們較傾向與他人分享個人信息。Y世代（25-39歲）因為較願意向網上伴侣提供身分證號碼、一次性密碼及銀行戶口號碼，令他們更容易成為網上情緣騙案的受害者。X世代（40-55歲）則較容易墮入官員冒充和電話騙案的陷阱。

滙豐香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安（Andrew Eldon）表示，疫情令大眾花更多時間上網，但亦促使騙徒有機可乘，特別是那些利用社交工程伎倆行騙的手法，令受害者分享個人信息或進行資金轉賬。他提醒，在分享任何個人信息或進行匯款之前，務必查核對方的身份並三思而行，透露或提供個人資料將會留下自己的數碼足跡，讓騙徒透過社交工程手法而有機可乘。