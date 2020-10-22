傳美電信商尋印度廉價設備　欲取代中國手機

據知情人士表示，包括威瑞森電信（Verizon）、AT&T和Cricket Wireless在內的美國電信公司已與印度當地的智能手機公司Micromax和Lava接洽，希望能以低廉的價格獲得「無品牌」的智能手機，這些設備將與數據包捆綁在一起，並在美國市場銷售。

印度媒體消息指，Lava證實，他們已於近日向美國電信公司提交了自己的提案，目前正等待美國採購機構的答覆。

內媒報道稱，Lava的聯合創始人SN Rai在回覆媒體郵件的提問時也提到，如果這筆交易真的達成了，那麼每年給他的智能手機公司帶來的價值可能高達2.72億美元。

到目前為止，美國電信公司一直在從TCL和中興等中國品牌購買一些低成本設備；然而，美國政府對自己認為的安全擔憂促使美國電信公司轉向印度。

業內高層表示，對中國電信設備日益嚴格的審查促使他們不得不考慮其他選擇。而印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場。如果印度公司贏得這些合同，對印度政府來說將是一場真正的勝利。印度政府曾宣布，計劃在2025年前推動其智能手機出口市場，價值約900億美元。

根據電信行業研究機構Canalys此前的報吿顯示，截至6月30日的3個月內，在美國出貨的所有智能手機中，約有70%是中國製造的，高於上一季度的60%。